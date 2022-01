Ex-lutador e demitido do UFC em 2011, Maiquel Falcão é morto a facadas

Vencedor do torneio do Bellator nos pesos médios, ele já havia sido preso por agredir uma mulher

O ex-lutador de MMA Maiquel Falcão foi morto a facadas na madrugada deste domingo (23). O atleta de 40 anos foi encontrado com ferimentos em frente a um bar em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mesmo com o socorro, ele não resistiu e faleceu no Hospital de Pronto Socorro.

Maiquel estava com duas feridas no abdômen. Ainda não se sabe a motivação do assassino e nem há suspeitos pelo crime. O lutador saiu do Ultimate Fighting Championship (UFC) em 2011 por problemas judiciais envolvendo uma briga que ocorreu no ano de 2002.

Leia mais: Deiverson Figueiredo reconquista título e traz cinturão do peso-mosca para o Brasil

Em 2010, ele chegou até a ser preso por conta do incidente. Ele teria batido em uma mulher na frente de uma boate na época. Depois de sair da prisão, ele teve um infarto e precisou ser internado.

No ano de 2013, o atleta se envolveu novamente em uma briga. Maiqel, conhecido também pelo apelido ‘Big Rig’, venceu o torneio do Bellator na categoria pesos-médios.

