Em nota, Prefeito Clécio presta homenagem ao ex-prefeito Papaléo Paes

Nota de pesar

Um fim de noite triste e silencioso em nossa cidade. Perdemos o nosso amigo, ex-prefeito de Macapá, senador e vice-governador, Papaléo Paes, aos 67 anos, nesta quinta-feira, 25 de junho. Médico cardiologista e um administrador carismático e cortês, Papaléo foi um apaixonado pelo nosso estado e amava Macapá.

Um homem íntegro e honrado, fez uma bonita história na medicina, ajudando a salvar vidas e também como gestor público do nosso município de Macapá e do estado do Amapá. Lembro-me do nosso encontro, em 2018, na entrega da comenda Janary Nunes, instituída por nossa gestão para homenagear personalidades e instituições que prestaram relevantes serviços à causa pública.

Na ocasião, entregamos a comenda de mérito Janary Nunes aos ex-prefeitos e vice-prefeitos de Macapá. Papaléo estava entre os homenageados, sempre sorridente, alegre e sereno. Homem simples, do povo, deixará enormes saudades e grandes ensinamentos para todos nós que pudemos conviver e absorver um pouco de sua grandeza.

Dr. Papaléo esteve à frente da Prefeitura de Macapá no período de 1993 a 1996. Posteriormente foi senador da República, no período de 2003 a 2011. Sendo vice-governador entre 2015 e 2018.

Neste momento de imensa dor e tristeza, peço a Deus que conforte o coração dos familiares, dos muitos amigos, que, assim como eu, sentirão sua partida. Que Papaléo descanse nos braços de nosso Deus.

Vá em paz, meu amigo.

Clécio Luís

Prefeito de Macapá

