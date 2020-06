A Loteria Americana: Aprenda Como Participar

O uso da sorte como ferramenta na busca da felicidade é uma constante parte da história do homem. Desde a antiguidade, nós recorríamos a oráculos, jogos de cartas, pedras e outros métodos para tentar mudar de vida através do favor inexplicável. O presente dos deuses. A sorte. Desde então, muito se passou, os jogos de sorte evoluíram, e hoje em dia eles até foram legalizados e tornaram-se ainda mais parte do dia a dia. É o caso de um dos mais conhecidos jogos de sorte: a loteria.

No Brasil, há várias muito conhecidas. Porém muitos apostadores ainda desconhecem as loterias internacionais, em especial a loteria americana, por equivocadamente julgarem ser fora do seu alcance. Porém, não só as duas maiores loterias americanas – a MegaMillions e a PowerBall – estão disponíveis para o apostador online, mas também as demais grandes lottos mundiais.

Isso é um fato que, há mais de uma década, tem mudado o cenário lotérico mundial. Desde então, as boladas tem crescido a valores astronômicos, e muitas mais pessoas têm a possibilidade de mudar de vida e realizar sonhos, que de outra maneira poderiam até ser impossíveis.

Aqui, nos propomos a abordar aspectos destas grandes loterias dos EUA e torná-las ainda mais acessíveis aos apostadores brasileiros. Vamos conhecer um pouco da história delas e saber como jogar na loteria americana? De repente assim, seu sonho pode ficar um pouco mais perto de tornar-se a tão esperada realidade.

Como jogar na Loteria PowerBall

Uma das maiores loterias do mundo, a PowerBall foi lançada em 2009. Então, ela foi a primeira loteria a usar o sistema de 2 tambores com 2 grupos distintos de esferas. Desta forma, o resultado da loteria é composto de uma multitude de variantes, pois havendo 2 grupos de esferas, maiores serão as possibilidades de combinações.

Para jogar, o apostador deve primeiro escolher 5 dezenas, do 01 ao 59. Depois, você ainda escolhe um número extra, o número PowerBall. Esse número extra pode ser qualquer dezena do 01 ao 35. Portanto, poderá ocorrer que o número PowerBall seja uma repetição de uma das 5 dezenas já escolhidas.

O apostador pode ganhar prêmios acertando 2 dezenas, ou duas dezenas mais o número PowerBall, por exemplo. Porém o jackpot (prêmio principal) sai quando se acerta todas as dezenas em conjunto com o número extra.

Os sorteios acontecem semanalmente, toda a Quarta feira e sábado. Caso não haja vencedores para o jackpot, o prêmio então acumula e a ele é somado então a arrecadação. Quanto maior o prêmio acumulado, mais gente resolve tomar parte no jogo e dessa forma prêmios milionários podem ocorrer.

Como jogar na Mega Millions

Assim como a PowerBall, a loteria americana Mega Millions funciona com o mesmo sistema de 2 grupos de esferas por sorteio. Os sorteios ocorrem 2 vezes por semana, toda Terça e Sexta feiras. Assim como na outra lotto americana, os sorteios ocorrem pela noite, então preste atenção ao horário limite para fazer o seu jogo. Os sorteios da Mega acontecem 22:59 ET (GMT-4) – esse horário é mais tarde na maior parte do Brasil, exceto no Amazonas. Então atenção na hora de jogar

As regras da Mega Millions são simples: primeiro, você escolhe 5 dezenas, do 01 ao 75. Esses números são escolhidos de um grupo de bolinhas brancas. Depois, o apostador deve escolher uma dezena extra, conhecida como “Mega Ball Number”. Esse número pode ser do 01 ao 15, e as bolinhas dourados. Ao acompanhar os sorteios ao vivo online, uma possibilidade há anos já, é fácil de reconhecer as bolinhas brancas e douradas, pulando, em seus distintos grupos.

O resultado de ambas as loterias é composto por 5 dezenas + 1 número extra. Isso as torna passíveis de grandes acúmulos de prêmios, que não só apostadores Norte-Americanos mas também do mundo todo podem aproveitar.

É hora de conhecermos mais sobre as loterias online, em especial a loteria americana, e assim ampliarmos nossas possibilidades de realização. E a sorte está aí para te ajudar.

