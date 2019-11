Seleção de Tênis de Mesa disputa Copa do Mundo de Equipes, no Japão

Evento-teste da modalidade será no Ginásio Metropolitano de Tóquio

Uma semana após garantirem vaga para Tóquio 2020, as equipes feminina e masculina de tênis de mesa do Brasil começam na madrugada desta quarta-feira (6) a disputar a Copa do Mundo de Equipes, no Japão, evento-teste da modalidade para os Jogos Olímpicos no ano que vem.

Sem Hugo Calderano, sexto melhor do mundo e já classificado para Tóquio 2020, o Time Brasil masculino conta com Gustavo Tsuboi, Eric Jouti e Vitor Ishiy, que venceu a última partida no Pré-Olímpico Latino, semana passada, em Lima, no Peru, assegurando a vaga da equipe brasileira em Tóquio-2020. Do lado feminino, o trio Bruna Takahashi, Caroline Kumahara e Jessica Yamada é o mesmo que também carimbou o passaporte para os jogos olímpicos, em Lima.

Com exceção de Calderano, os mesa-tenistas brasileiros ainda seguem na luta por uma vaga individual em Tóquio 2020. Mesmo não valendo como classificatório para a olimpíada, o evento-teste no Ginásio Metropolitano de Tóquio é uma boa oportunidade de o país se afirmar no cenário mundial.

O Time Brasil estreia nesta quarta (6): à 0h45m (horário de Brasília), a equipe feminina encara Hong Kong; já o time masculino enfrenta a Alemanha às 5h, e depois faz o segunda partida a partir das 22h contra as Austrália. A Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) fará a transmissão ao vivo pela https://tv.ittf.com/

