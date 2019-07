Amantes da literatura prestigiam Estação Poesia

Programação musical, declamações, exposições e espaço para autógrafo dos autores. Foi o que rolou na sexta-feira, 26, na Praça Veiga Cabral, na Estação Poesia. Com sarau e feira de artesanato, o evento reuniu personalidades da literatura amapaense.

“Faltava a poesia, e como diz o poeta Manoel Bispo ‘onde não há poesia, a vida pesa como chumbo’. Aqui está a poesia para trazer leveza. Este ano, a prefeitura fez a estação e em uma praça. Isso é fantástico, porque a gente leva a poesia para todos que passam”, disse a escritora e poetisa Alcinéa Cavalcante.

No palco, montado no meio da praça, passaram artistas como Nitai Santana, Grupo Boca da Noite, Ana Anspachm, Anthony Matheus, e ainda contou com a presença de poetas de outros estados, como o alagoano José Inácio e o maranhense Salgado Maranhão. As artes plásticas estavam presentes por meio das obras do artista Jeriel.

“É uma alegria imensa trazer poesia ao Amapá. Recebemos esse convite de coração aberto, porque trazer poesia é trazer amor e vida. E isso, nós, poetas, gostamos de fazer”, disse Salgado Maranhão.

Cássia Lima

Assessora de comunicação/Fumcult

Contato: 98103-9355

Fotos: Gabriel Flores

Curtir isso: Curtir Carregando...