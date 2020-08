Vagas de emprego do Sine Macapá para 21 de agosto com inscrições pela web

Entre as oportunidades, há funções para mecânico florestal, manicure/pedicure, torneiro mecânico, pedreiro, eletricista, entre outros.

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta vagas de emprego em Macapá para esta sexta-feira (21). O atendimento ao público está suspenso na sede do órgão e os candidatos interessados devem encaminhar e-mail com currículo anexado.

As inscrições e cadastros devem ser feitos pela internet, no e-mail [email protected]. As vagas estão disponíveis apenas para o dia divulgado.

O atendimento do Sine por e-mail já era feito para as empresas que ofertam as vagas e agora o órgão estendeu para os interessados em enviar currículos. A alternativa, que visa compensar o tempo em que o Sine ficou fechado, deve durar até o fim do decreto de isolamento.

Veja as vagas disponíveis de acordo com as solicitações das empresas, para sexta-feira:

administrador

assistente financeiro

batedor de açaí

contador

desenhista técnico de topografia (topógrafo)

eletricista de instalações de veículos automotores

manicure/pedicure

mecânico florestal

operador de retroescavadeira

operador de rolo compactador

pedreiro

promotor de vendas

servente (construção civil)

servente de obras

técnico de refrigeração (instalação)

torneiro mecânico

vendedor pracista (vendedor externo)

Do G1 Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...