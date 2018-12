Ser fitness é sua resolução de Ano-Novo? A tecnologia dá uma mãozinha!

Seguir um estilo de vida saudável não é fácil para qualquer pessoa, convenhamos. Manter um bom rendimento no exercício físico, acompanhar sua evolução e seus resultados, melhorar sua performance… Tudo isso faz parte da rotina de quem quer colocar em prática a meta de ser fitness, ganhar qualidade de vida e garantir uma boa forma física – além de, claro, mais saúde.

Mas você não precisa fazer isso tudo sozinho. A tecnologia está aí para dar uma ajuda quando você precisa de um estímulo. Existem gadgets e apps desenvolvidos especialmente para contar seu tempo na corrida e na natação, medir seu percentual de gordura, saber seu IMC, acompanhar seu desempenho de corrida e queima de calorias, ajudar a controlar o consumo de alimentos, entre outros.

Quer algumas sugestões? Confira com a gente algumas ideias de aparelhos eletrônicos e apps que são boas opções para quem quer ajuda para manter a meta de saúde e fitness neste ano!

Smartwatches e Smartbands

O Apple Watch foi uma verdadeira revolução no quesito gadgets para uma vida mais saudável. O Apple Watch series 4, mais recente versão do relógio inteligente da marca, é a opção mais atualizada, com um novo sensor cardíaco elétrico e digital crown com resposta tátil.

Além de monitorar sua condição de saúde com informações como batimentos cardíacos, ele tem a proposta de estabelecer desafios mensais, permite colecionar conquistas e medalhas e ainda promove atividades compartilhadas, para que o usuário possa fazer trocas com os amigos e se sentir mais motivado.

Quer começar a correr na rua? Defina uma meta e compare seu desenvolvimento com o dos seus amigos. Afinal, a competição leva à perfeição!

E ainda dá para fazer isso ouvindo sua playlist ou seu podcast favorito, atender ligações por meio da Siri — e você nem precisa levar seu aparelho de celular durante o exercício.

Na prática, mesmo para quem não está se exercitando ele é útil, ajudando a controlar a respiração, a alimentação e o consumo de água. Achou pouco? Até eletrocardiograma ele tem!

Xiaomi Amazfit

Disponível em vários modelos, o Xiaomi Amazfit é uma alternativa para quem quer recursos similares aos do Apple Watch, mas não dispõe do orçamento necessário para adquirir um relógio da Apple.

O Amazfit Verge, o mais recente entre os smartwatches da marca, por exemplo, chegou com processador dual-core e sistema operacional próprio da Humai que traz tecnologias como a proteção contra a água e a areia e a bateria durável — com promessa de duração de até 5 dias com uma única carga.

Esses produtos trazem diversos recursos para os usuários que querem se tornar verdadeiros atletas, como monitor de frequência cardíaca, monitor de sono e sistema antiperda. Confira aqui onde o adquirir.

