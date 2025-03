Clube de Cinema exibe “AMIZADE”, de Cao Guimarães, seguido de debate sobre vínculos e envelhecimento  

O “Clube de Cinema” promove, no dia 28 de março, sextas-feira, 19h, a exibição gratuita do documentário “AMIZADE”, dirigido por Cao Guimarães. A sessão acontece no Cine Teatro Territorial (entrada pela Rua São José) e tem classificação indicativa de 14 anos. Após a exibição, haverá um debate com a fisioterapeuta Ohana Victoria, com o tema “Amizade, Cuidado e Dignidade: A Importância dos Vínculos na Velhice”.

Selecionado para festivais como o IDFA – Festival Internacional de Documentário de Amsterdã (2023) e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (2024), “AMIZADE” é um registro íntimo e sensível sobre o tempo e os laços afetivos. Durante 30 anos, Cao Guimarães documentou momentos compartilhados com seus amigos artistas, criando um mosaico audiovisual que atravessa diferentes formatos, como Super8, 35mm, fitas cassete e vídeos digitais. O filme transita entre o poético e o banal, capturando a essência das relações que envelhecem e se transformam.

Após a sessão, a fisioterapeuta Ohana Victoria, profissional com quase 10 anos de experiência na área e atuante na saúde pública do Amapá, conduzirá um debate sobre a importância dos vínculos na velhice. Especialista em Pilates para idosos, crianças e adultos, além de ativista do paliativismo, Ohana trará reflexões sobre como o cuidado e as conexões interpessoais impactam o bem-estar e a dignidade na terceira idade.

A sessão faz parte da programação cineclubista do Clube de Cinema e propõe um espaço de troca sobre a experiência de registrar e preservar memórias. A entrada é gratuita.

Filme: AMIZADE

Direção: Cao Guimarães

Data: 28 de março (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Cine Teatro Territorial (entrada pela Rua São José)

Entrada franca!

Classificação: 14 anos

Duração: 85 minutos

Gênero: Documentário

Debate: “Amizade, Cuidado e Dignidade: A Importância dos Vínculos na Velhice”

Convidada: Ohana Victoria (Fisioterapeuta, ativista do paliativismo)

Realização: Clube de Cinema | FIM

Apoio: Cine Territorial

Para mais informações, acompanhe as redes do Clube de Cinema www.instagram.com/clubedecinema.ap

Este projeto foi contemplado no EDITAL SECULT N° 14/2023 – LATITUDE ZERO e EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 15/2023 – MARÉ CHEIA

