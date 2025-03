Governo do Amapá cadastra estudantes que moram no Residencial Vila dos Oliveiras para avaliar demandas educacionais das famílias

Levantamento busca identificar as necessidades do público das 512 moradias para definir o funcionamento da escola no conjunto habitacional, em Macapá.

O Governo do Amapá iniciou nesta quarta-feira, 26, o cadastramento de crianças e adolescentes em idade escolar das 512 famílias que moram no Residencial Vila dos Oliveiras, no bairro Pedrinhas, Zona Sul de Macapá. O objetivo é identificar o quantitativo do público e as demandas educacionais do local para definir o funcionamento da escola situada dentro do conjunto habitacional.

O levantamento segue até a próxima sexta-feira, 28, com a coleta de dados pessoais dos estudantes e de seus responsáveis. O trabalho está sendo realizado por equipes das Secretarias de Estado da Educação (Seed) e de Habitação (Sehab), no Centro Comunitário do Residencial, no horário das 9h às 12h e das 14h às 16h.

“O cadastramento prévio, que antecede o período de matrículas, é um passo importante para o planejamento e organização das necessidades para atendimento dos estudantes, não somente de uma escola, mas de toda área onde ela está situada, para garantia do direito prioritário que é o acesso à educação pública e, posteriormente, a qualidade dos serviços a serem oferecidos como forma de manter a permanência do aluno e o sucesso em sua trajetória escolar”, explica o coordenador de Educação Básica e Profissional da Seed, Cleiberton Souza.

Posteriormente a copilação dos dados, haverá uma reunião junto aos moradores para que seja tomada a decisão de qual etapa de ensino a unidade irá atender. A expectativa é que o espaço passe a receber cerca de 250 alunos já a partir do mês de abril, como um anexo de uma escola existente, até conquistar sua autonomia, prevista para 2026.

“É importante para as famílias com filhos em idade escolar, que serão beneficiadas com o funcionamento desse espaço que temos aqui. E isso servirá para que nós, enquanto Governo, tenhamos a visão do quantitativo de crianças que podem estar até mesmo fora da escola, porque a inauguração do conjunto trouxe uma demanda nova para a região”, afirma a coordenadora do Plantão Social da Sehab, Irismar Oliveira.

Para a moradora, Kátia Silva, de 41 anos, que possui dois filhos em idade escolar, a iniciativa demonstra um olhar de sensibilidade às necessidades dos moradores que residem há 10 meses no local. Segundo ela, muitas famílias precisam percorrer longas distâncias para garantir o ensino de suas crianças e adolescentes.

“Para gente, vai facilitar muito. Só nós sabemos o sacrifício que é atravessar para o bairro Araxá cedo da manhã e depois perto do meio-dia, porque quando não é sol, é chuva. Então, é algo muito importante e a gente agradece ao Governo do Estado por estar trazendo melhorias para nós”, contou Kátia.

Agência de Notícias do Amapá

