AmapáEmpreendedorismo

Ecossistema de Inovação de Santana se posiciona como referência no Amapá

Livia Almeida

Iniciativa do Sebrae mobiliza parceiros e compartilha experiências de sucesso para transformar o ambiente de negócios local

Maria Cândida Ferreira

O município de Santana recebeu, nesta terça (30), o Seminário do Ecossistema Local de Inovação, promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com a Prefeitura de Santana, o Instituto Federal do Amapá – (Ifap) e a Associação Inova Cumaú. A iniciativa ocorreu na sede do Escritório Regional do Sebrae em Santana, das 19h às 22h e reuniu representantes dos setores público e privado, academia, startups, investidores e sociedade civil, para fortalecer a integração entre esses atores e fomentar o desenvolvimento local por meio da inovação.

De acordo com o gerente da Unidade de Inovação do Sebrae, Bruno Castro, o seminário criou um espaço de diálogo e troca de experiências, e destacou o potencial inovador de Santana. “Quando conseguimos reunir diferentes setores em um mesmo ambiente de discussão e colaboração, conseguimos transformar ideias em ações concretas. Santana tem um enorme potencial e estamos aqui para conectá-lo às melhores práticas de inovação”, ressaltou o gerente, Bruno Castro.

A ação visou mobilizar e sensibilizar empreendedores, gestores e instituições, para incentivar a construção de um ambiente favorável à inovação. A proposta é inserir o processo como um vetor estratégico para impulsionar o crescimento econômico, social e tecnológico do município.

Palestra

Um dos destaques da programação foi a palestra “Estratégias Inovadoras para Fortalecer o Desenvolvimento Territorial”, ministrada por Mattson Ranier, especialista em gestão da inovação, criatividade e cofundador da startup Boora. O palestrante compartilhou a experiência bem-sucedida realizada no município de Currais Novos (RN), que se tornou referência nacional em práticas de ecoinovação e desenvolvimento territorial sustentável.

“É um momento importante para Santana, onde reunimos governo, academia e setor produtivo. Podemos acompanhar o exemplo de um município que aplicou ações estruturantes de inovação com ótimos resultados. A ideia é mostrar que, com cooperação e estratégia, é possível superar desafios e transformar realidades”, afirmou a gestora do Sebrae, Mara Rida.

Realização

O evento é resultado de uma articulação entre o Sebrae e instituições parceiras, Prefeitura Municipal de Santana, Instituto Federal do Amapá (Ifap), Inova Cumaú, Governo do Estado do Amapá (GEA) e Tucuju Valley, todos comprometidos com a construção de um ecossistema de inovação dinâmico e inclusivo.

Coordenação

A ação é coordenada pelo gerente Unidade de Inovação do Sebrae, Bruno Castro, pela gestora do projeto de Ecossistemas de Inovação do Sebrae, Mara Rida; com apoio da coordenadora do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Késsya Barros.

Serviço:

Sebrae no Amapá

