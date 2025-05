Rodada de negócios e investimentos do Inova Amazônia Summit terá 20 empresas de grande impacto nacional

Pequenos negócios, empreendedores de startups e da bioeconomia são público-alvo da ação. As inscrições para as rodadas de negócios são, exclusivamente, para expositores do Inova Amazônia Summit

Fernanda Oliveira

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Governo do Estado do Amapá (GEA) promoverão duas (2) rodadas de negócios e duas (2) rodadas de investimentos voltadas para os expositores do Inova Amazônia Summit. As rodadas compõem a programação do evento, e tem como objetivo impulsionar a geração de negócios e fomentar investimentos estratégicos voltados à bioeconomia amazônica. A rodada de investimento acontece no Aeroporto Internacional de Macapá, no primeiro andar, nos dias 22 e 23, das 9h30 às 13h; e simultaneamente, outra rodada de negócios, será realizada no Auditório do Museu Sacaca, também nos dias 22 e 23, das 9h à 13h.

De acordo com o gerente de Mercado do Sebrae no Amapá, Rômulo Brasão, há grandes expectativas sobre a geração de investimentos, negociações e a abertura de mercados para os empreendedores amazônicos.

“Com a mobilização das empresas convidadas, será possível fazer com que os empreendedores da Amazônia consigam expandir os negócios e adentrar em novos mercados. Foram convidadas empresas de grande impacto nacional, e esperamos gerar grandes negócios e investimentos durante as ações”, disse o gerente Rômulo Brasão.

Rodadas

As rodadas de negócios e investimentos farão a conexão entre empreendedores amazônicos com os compradores, distribuidores, investidores e grandes empresas de todo Brasil. Dessa forma os expositores que atuarão no Inova Amazônia Summit, terão a oportunidade criar networking com empresas e investidores de impacto nacional que estarão presencialmente no Amapá para conhecer, fazer negócio e investir nos negócios da Amazônia.

Estabelecer parcerias comerciais e estratégicas, expandir os mercados para produtos e serviço da Amazônia, acessar investimentos que acelerem o crescimento de negócios inovadores e sustentáveis, valorizar soluções baseadas na biodiversidade regional e fortalecer o ecossistema de inovação e bioeconomia na região amazônica são as finalidades do evento.

Convidados

Na rodada de investimentos, foram convidados os investidores Cellva Ingredients; Banca Ética Latinoamericana Brasil Intermediação de Negócios e Impacto LTDA (Belat); Mov Investimentos; Sitawi; Boom Ventures; Yunus Negócios Sociais; Nesst Fundo Lírio; Vegan Business; Trê Investindo Com Causa; VOX Capital; Kplt Venture Capital.

Os convidados para participar da rodada de negócios como compradores foram BrazillianHelp Consultoria em Comércio Exterior; Novoeste Representações Logística Comércio Exportação Importação; Brazilian Trade: Tecnologia e Importação para o Agronegócio; Ra Alimentos Saudáveis LTDA; PHS Trading Importação e Exportação LTDA; E. da Silva Barboni Comércio de Açaí e Sorvetes; All Comércio, Importação e Exportação de Produtos LTDA; Marcelo Intermediações e Agenc Marítimo e de Cargas LTDA; Map Business Distribuidora Importadora e Exportadora LTDA.

Inscrições

A programação completa do Inova Amazônia Summit está no site https://www.inovaamazoniasummit.com.br/ e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente pelo link https://sebraeap.beevent.com.br/evento/inova-amazonia-summit.

Coordenação

O evento Inova Amazônia Summit, é coordenado pela Unidade de Inovação do Sebrae no Amapá, equipes local e nacional do Sebrae. As rodadas de negócios fazem parte da programação e são coordenadas pela assessora, Thaís Almeida.

Parceiros

O Inova Amazônia Summit é realizado pelo Sebrae e o Governo do Estado do Amapá (GEA), com apoio dos parceiros Conselho Nacional das Fundações de Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Grupo Cea Equatorial, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Grupo Rede Amazônica e Fundação Rede Amazônica, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Sesi e Senai Amapá), Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Sebrae Play, Mariza Alimentos, Lan Telecom, Associação Amapaense de Tecnologia (Amapatec), Comunidade Tucuju Valley e Instituto Amazônia +21.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Curtir isso: Curtir Carregando...