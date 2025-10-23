quinta-feira, outubro 23, 2025
AmapáCinema

Cine Territorial recebe a 22ª edição do Dia Internacional da Animação e o lançamento oficial do FIM 20 anos

Livia Almeida

Evento é gratuito com exibição de produções indicativas para público a partir de 14 anos

Macapá volta a integrar a rede nacional de exibições do Dia Internacional da Animação (DIA), evento que celebra mundialmente a arte do cinema de animação. Em sua 22ª edição no Brasil, o DIA será realizado no dia 28 de outubro, às 19h, com entrada franca, no Cine Territorial, no centro da capital amapaense.

O evento marca também o pré-lançamento da 20ª edição do Festival Imagem-Movimento (FIM), que este ano celebra “20 anos de cinema na Amazônia” – um marco de resistência, criatividade e visibilidade para o audiovisual produzido no Norte do país.

Desde 2004, o FIM se consolidou como um dos principais espaços de difusão e formação do audiovisual amazônico, abrindo janelas para que vozes, olhares e histórias diversas da região encontrem reconhecimento no cenário nacional. Em duas décadas, o festival se transformou em um ato político e cultural, conectando a Amazônia ao mundo por meio de suas cores, sons e movimentos.

A celebração no Cine Territorial simboliza esse encontro entre tradição e inovação: o espaço histórico, fundado em 1944 como o primeiro cinema do Amapá, volta a pulsar como palco de uma nova geração de cineastas e animadores amazônicos, reafirmando o papel do cinema como expressão artística, memória coletiva e potência transformadora.

Dia Internacional da Animação – Mostra Oficial 2025

A Mostra Oficial do Dia Internacional da Animação reúne duas sessões de uma hora cada: a Mostra Internacional, com curtas de diversos países, com classificação indicativa de 14 anos; e, a Mostra Nacional, com produções brasileiras contemporâneas de animação, também indicadas para público a partir de 14 anos.

Desde 2004, o Dia Internacional da Animação mobiliza artistas, coletivos e instituições em todo o Brasil, estimulando a formação de público, o intercâmbio cultural e a valorização do cinema independente.

Em Macapá, o FIM – Festival Imagem-Movimento atua como parceiro local desde 2007, consolidando o Amapá como parte ativa dessa rede nacional que democratiza o acesso à cultura audiovisual. Em 2025, o Fim acontecerá no período de 07 a 13 de dezembro.

O evento é um convite para o público descobrir técnicas, estilos e linguagens da animação mundial, celebrando o poder das imagens em movimento como meio de diálogo, imaginação e pertencimento.

Programação – 28 de outubro de 2025

17h – Coquetel com a Imprensa;
18h – Pré-lançamento da 20ª edição do Festival Imagem-Movimento (FIM);
19h – Mostra do Dia Internacional da Animação 2025.

Local: Cine Territorial – Rua São José, s/n, entre as avenidas FAB e Raimundo Álvares da Costa, Macapá
Entrada franca.
Realização nacional: ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação
Realização local: Festival Imagem-Movimento (FIM)

Fotos: Luhana Baddini /FIM

Mais informações:
Assessoria de Imprensa: Mary Paes
96 99179-4950
http://www.diadanimacao.com.br
Instagram: @festivalfim

