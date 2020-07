Amapá tem 36.468 casos confirmados, 2.675 em análise laboratorial, 24.786 pessoas recuperadas e 565 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta sexta-feira,31, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 36.468 casos confirmados e 2.675 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 22.006 casos suspeitos.

Novos casos

– O boletim de agora traz 196 novos casos confirmados, sendo 44 em Macapá, 30 em Santana, 24 em Laranjal do Jari, 30 em Oiapoque, 10 em Pedra Branca, 11 em Porto Grande, 12 em Vitória do Jari, 10 em Itaubal, 3 em Tartarugalzinho, 2 em Amapá, 18 em Calçoene e 2 em Pracuúba.

Óbitos

A atualização inclui também 4 novos óbitos de pessoas naturais dos municípios de Macapá e Santana. Eles ocorreram nos meses de junho e julho e estavam sob investigação.

Macapá: três vítimas do sexo masculino. Um deles, de 41 anos, cardiopata, faleceu no Centro Covid-HU. Os outros dois óbitos ocorreram no Centro Covid-2, um idoso de 71 anos, hipertenso; e outro de 87 anos, hipertenso e com doença respiratória.

Santana: a vítima é uma mulher de 41 anos, sem comorbidades declaradas, falecida no Centro Covid-3.

Assim, o Amapá chega a 565 mortes em 15 municípios. (Macapá 372/ Santana 76/ Laranjal do Jari 42 / Mazagão 7/ Oiapoque 19/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 9/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 13/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 5/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 24.786 pessoas. (Macapá 10.807/ Santana 3.067/ Laranjal do Jari 2.653/ Mazagão 509/ Oiapoque 984/ Pedra Branca 2.247/ Porto Grande 847/ Serra do Navio 447/ Vitória do Jari 801/ Itaubal 161/ Tartarugalzinho 338/ Amapá 314/ Ferreira Gomes 445/ Cutias do Araguari 249/ Calçoene 642/ Pracuúba 275).

Dos 36.468 casos confirmados:

Macapá: 15.496

Santana: 5.239

Laranjal do Jari: 3.700

Mazagão: 1.026

Oiapoque: 2.072

Pedra Branca: 2.333

Porto Grande: 957

Serra do Navio: 552

Vitória do Jari: 1.462

Itaubal: 236

Tartarugalzinho: 651

Amapá: 400

Ferreira Gomes: 509

Cutias do Araguari: 513

Calçoene: 1025

Pracuúba: 297

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 5.632, sendo:

Macapá: 1.654

Santana: 1.222

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 225

Oiapoque: 380

Pedra Branca do Amapari: 12

Porto Grande: 388

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 184

Itaubal: 15

Tartarugalzinho: 670

Amapá: 68

Ferreira Gomes: 5

Cutias do Araguari: 633

Calçoene: 98

Pracuúba: 38

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 118 pacientes, sendo 92 casos confirmados e 26 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 79 no sistema público (29 em leito de UTI /50 em leito clínico) e 13 estão na rede particular (11 em leito de UTI /2 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 5 estão no sistema público (0 em leito de UTI /5 em leito clínico), e 21 estão na rede particular (0 em leito de UTI /21 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 11.025

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

