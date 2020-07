Guarda-parque: hoje é dia dos profissionais que colaboram na conservação do meio ambiente

Hoje é dia de homenagear uma das profissões que ajudam na conservação do meio ambiente e que ensinam as pessoas sobre a importância da natureza: os guardas-parques. São eles os profissionais que protegem, fiscalizam e até combatem incêndios nas matas. Possuem habilidades, atributos e qualificações como fazer canoas, construir casas, atendimento de primeiros socorros, manutenção de trilhas e acervos, arvorismo, pilotagem, entre outras ações. É um trabalho que exige conhecimento tanto em usar instrumentos feitos pelo homem quanto recursos naturais, principalmente estes.

Em Macapá, os profissionais fazem parte do quadro do Bioparque da Amazônia. São responsáveis por manter 107 hectares de área, que integra três ecossistemas com variedades de animais e vegetais, como Nerivan da Conceição, que diz que tem orgulho e gosta muito de seu trabalho. “Somos nove guardas aqui. Fazemos a recepção dos visitantes e turistas, monitoramento da área e canoagem, por exemplo. Também acompanhamos os visitantes nas trilhas, contamos a história delas e a formação dos caminhos, e a procedência do material existente aqui”, declarou.

Desde 1998, o guarda-parque Richard Pinheiro, diz que encontrou um “lar” na profissão de guarda-parque. “Aqui é meu lugar, aqui que eu tenho que ficar. Meu plano agora é ficar aqui, me aposentar e no outro dia já voltar como voluntário”, disse.

