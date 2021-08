Adolescentes de 14 anos nascidos entre 01/01 e 30/04 são vacinados contra Covid nesta quarta-feira (1º) em Macapá

As ações de vacinação também atendem pessoas no prazo para recebimento de 2ª dose e gestantes.

A vacinação contra a Covid-19 chega aos adolescentes de 14 anos em Macapá. Nesta quarta-feira (1º) serão atendidos os nascidos entre 1º de janeiro e 30 de abril. As ações também contemplam a aplicação de 2ª dose das vacinas Astrazeneca, Pfizer e Coronavac e 1ª dose para gestantes.

1ª dose para adolescentes de 14 anos nascidos entre 01/01 e 30/04

Este público receberá a 1ª dose da vacina de 9h às 15h na Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade Estadual do Amapá (UEAP), Instituto Federal do Amapá (IFAP), Unidade Covid Santa Inês e Amapá Garden Shopping.

2ª dose de CoronaVac

O reforço vacinal da Coronovac será ofertado nas UBSs Cidade Nova, Álvaro Corrêa, Raul Matte e Pantanal, das 8h às 13h. Na quadra da Igreja Jesus de Nazaré a ação ocorre de 9h às 15h.

2ª dose de Pfizer e Astrazeneca

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza a 2ª dose das vacinas Pfizer e Astrazeneca para pessoas com a data de recebimento marcada para esta quarta-feira na carteira de vacinação.

Os imunizantes serão disponibilizados nos seguintes locais:

·2ª dose de Pfizer – 8h às 13h

UBSs Pacoval, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Marabaixo, Rosa Moita e São Pedro

· 2ª dose de Astrazeneca – 9h às 15h

Quadra da Igreja Jesus de Nazaré, pontos de drive-thru do Zerão, Rodovia do Curiaú, Floriano Peixoto e Marabaixo.

Gestantes

As ações desta quarta-feira atendem as grávidas maiores de 18 anos que ainda não receberam a vacina contra a Covid-19 ou que estão em intercambialidade com a 2ª dose e receberão o imunizante Pfizer/BioNTech. Os atendimentos ocorrem nas UBSs Leozildo Fontoura e Novo Horizonte, das 8h às 13h.

Documentação

Todos os públicos devem apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. No caso da 2ª dose, a carteira precisa conter a indicação do primeiro recebimento.

Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar o CPF.

