Governo do Amapá e Sebrae capacitam 103 jovens para mercado de trabalho, em Santana

Beneficiários do Novo Amapá Jovem e público externo receberam certificados no auditório do Serviço Social do Comércio.

O Governo do Estado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AP) realizaram uma cerimônia de qualificação profissional de participantes do Novo Amapá Jovem. Ao todo, 103 pessoas, entre beneficiários do programa e público externo, receberam certificado de qualificação profissional no sábado, 11, no auditório do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Santana.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Juventude (Sejuv), promove a inclusão social e econômica de jovens de 15 a 29 anos, especialmente os que estão em vulnerabilidade social, buscando oferecer oportunidades, qualificação e acesso ao mercado de trabalho.

“Essa parceria com o Sebrae é super especial. Ainda vem muita coisa boa por aí, estamos dialogando e buscando mais oportunidades para que cada vez mais jovem sejam contemplados por essas chances, porque a gente entende que a nossa juventude é o futuro. E para isso precisamos cuidar dela agora, no presente”, ressaltou a secretária da Sejuv, Priscila Magno.

Uma das concluintes foi a estudante, Clarissa da Silva Rocha, de 18 anos, que participou de dois cursos. Iniciadas no mês de abril, as qualificações “Mundo do trabalho” e “Plano de vida e carreira” tiveram como objetivo criar condições para os jovens terem mais chances de inserção no mercado de trabalho, capacitando para traçar planos que contemplem as necessidades de vida, carreira e negócio.

“Os dois cursos foram muito interessantes para nós, estudantes e jovens, porque eles ensinaram muito sobre comunicação, e também sobre refletirmos a respeito do nosso tempo, e no mundo de trabalho temos que estar preparados. Muitos participantes desse tipo de curso acabam decidindo o que fazer da carreira a partir dali”, disse Clarissa.

Outra participante da qualificação foi Eloá de Sampaio Oliveira, de 16 anos, anos que falou da importância da iniciativa.

“Achei um curso muito bom, ajudou muito a enxergar o meu futuro, a ser uma pessoa mais ativa, a ser uma pessoa mais comunicativa e saber o que eu quero para o meu futuro. Fiz novas amizades, consegui ter uma visão de tudo que eu quero daqui para frente”, concluiu Eloá.

Agência de Notícias do Amapá

