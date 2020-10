Fies 2020.2: inscrições para vagas remanescentes iniciam no dia 6 de outubro

Prazo final para inscrições é diferente para matriculados e não matriculados; entenda

As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2020.2 já tem data de início: 6 de outubro. O edital para o preenchimento das 50 mil vagas foi publicado nesta terça-feira, 29, pelo Ministério da Educação (MEC). Essas oportunidades ofertadas não foram preenchidas ao longo do processo seletivo regular do programa neste semestre.

Entre os dias 6 e 13 de outubro devem se inscrever candidatos não matriculados no curso, turno, local de oferta e faculdade em que querem se candidatar à vaga remanescente. Aqueles que já se encontram matriculados na faculdade para qual desejam concorrer à vaga remanescente o prazo se estende até 13 de novembro. Para se candidatar é preciso ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010 e obtido um mínimo de 450 pontos e superior a zero na redação.

Também é necessário atender ao critério de renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos. Não poderá se inscrever no processo de ocupação das vagas remanescentes o candidato que não tenha quitado financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo – CREDUC ou que se encontre em período de utilização do financiamento. Os interessados devem se inscrever no site oficial do Fies.

Bolsa de estudo para faculdade

Quem não atende aos critérios de participação no processo seletivo para as vagas remanescentes do Fies pode se inscrever para uma bolsa de estudo pelo Educa Mais Brasil, com descontos de até 70% nas mensalidades. Não precisa ter feito o Enem e nem comprovar renda familiar. As inscrições podem ser feitas pelo site do programa em qualquer período do ano.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...