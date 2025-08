Cinco livros de autores do Amapá que revelam a força da literatura amazônica

A literatura amapaense tem ganhado destaque por sua capacidade de expressar, com autenticidade e sensibilidade, a história, a cultura e as vivências da Amazônia. Conheça cinco obras de autores do Amapá que precisam ser lidas:

1. Mama Guga – Fernando Canto

Fernando Canto resgata nesta obra uma das lendas urbanas mais conhecidas de Macapá, envolvendo mistério e folclore local. Com narrativa envolvente, o autor entrelaça o imaginário popular e aspectos sociais da cidade, transformando a lenda de Mama Guga em uma reflexão sobre o tempo e a cultura.

2. Estrela Azul – Alcinéa Cavalcante

Em uma coletânea de poesias sensíveis e intensas, Alcinéa explora temas como amor, saudade, infância e cotidiano. Sua linguagem delicada e profunda oferece ao leitor um retrato poético da alma amazônida, que toca tanto pela simplicidade quanto pela profundidade.

3. Variações do Infinito – Carla Nobre

Neste livro, Carla Nobre apresenta uma série de poemas, em sua maioria sonetos, que transitam entre o íntimo e o político. Com lirismo e posicionamento firme, a autora aborda temas variados, como experiências amorosas, feminismo, ecossocialismo e críticas à política contemporânea no Brasil. A obra propõe resistência e reflexão, tomando partido de forma contundente.

4. Oiapoque in Blues – Marven Julius Franklin

Marven Julius mistura prosa e poesia em uma narrativa ambientada no extremo norte do Brasil. A obra aborda identidade, fronteiras, afeto e musicalidade, atravessada por referências culturais afro-caribenhas, criando um texto pulsante e original.

5. Niranaê – Edgar Rodrigues

Publicado em 1997, Niranaê é um romance histórico ambientado no Amapá colonial. A trama mistura fatos e ficção, retratando a lendária nação Tucuju. Após o naufrágio de uma nau espanhola, o único sobrevivente, Mário Hernandez, é salvo por Itanhaê, pajé da tribo tucuju. Ele se apaixona por Niranaê, filha do guerreiro Itaraê, formando uma família miscigenada. A obra é considerada um marco na literatura local por abordar, com originalidade e sensibilidade, os encontros e conflitos culturais da região.

Esses livros são exemplos da diversidade e da potência da literatura produzida no Amapá — uma expressão viva da Amazônia em suas múltiplas vozes, histórias e memórias.

