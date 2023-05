Mestrado Acadêmico em História oferta 12 vagas para turma 2023

Inscrições estão abertas e encerram dia 16 de junho.

O processo seletivo para compor a turma 2023 do Mestrado Acadêmico em História, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), está com as inscrições abertas até 16 de junho de 2023. Interessados podem efetuar a inscrição, gratuita, exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf.

Estão sendo ofertadas 12 vagas, sendo uma vaga reservada para pessoas pretas, pardas, quilombolas, uma vaga para pessoas indígenas, uma vaga para pessoa com deficiência e uma vaga para pessoa trans (transexuais ou travestis), conforme estabelecido pela Resolução n. 21/2022, que rege a Política de Ações Afirmativas da Unifap. Poderá inscrever-se no processo seletivo pessoas que tenham concluído curso de licenciatura ou bacharelado reconhecido pelo órgão competente.

A seleção terá as seguintes etapas: avaliação do projeto de pesquisa (eliminatória); prova escrita (eliminatória e classificatória), que será aplicada no dia 5 de julho de 2023; entrevista (eliminatória e classificatória), que será realizada nos dias 20 e 21 de julho; e prova de títulos (classificatória).

O resultado final da seleção está previsto para ser publicado no dia 28 de julho de 2023. A íntegra do edital de seleção está disponível no link https://www2.unifap.br/ppgh/files/2023/05/Edital-PPGH-UNIFAP-2023-Turma-2023-1-1-1.pdf.

Sobre o Programa de Pós-graduação em História (PPGH)

O Curso de Mestrado Acadêmico em História, do PPGH/Unifap, objetiva formar mestres capazes de realizar pesquisas históricas com competência e alto nível acadêmico por meio de criterioso uso de fontes, conceitos e métodos oriundos do campo da História Social. Além disso, objetiva-se formar profissionais que possam atuar em instituições públicas e privadas (como escolas, universidades, museus e arquivos), visando o fortalecimento da consciência histórica.

O PPGH tem como área de concentração a História Social e está estruturado em duas linhas de pesquisa: História Social do Trabalho; e Poder, Memórias e Representações.

Saiba mais em https://www2.unifap.br/ppgh/.

