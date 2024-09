Aberta submissão de resumos em eventos científicos organizados pelo Mestrado em Ciências da Saúde

Inscrições para o IV Encontro Científico e o II Seminário de Produção Científica, Tecnológica e Pesquisa na Pós-graduação Stricto Sensu da Unifap vão até dia 02 de outubro.

O IV Encontro Científico e II Seminário de Produção Científica, Tecnológica e Pesquisa na Pós-graduação Stricto Sensu da Unifap são eventos organizados pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), e estão com as inscrições e submissão de resumos acadêmicos abertas.

As inscrições para a submissão de resumos simples e expandidos iniciam no dia 10 de setembro e vão até dia 02 de outubro de 2024, por meio do site https://www.even3.com.br/ii-encontro-cientifico-ppgcs-2024-470106?even3_orig=homeeven3_category . No ato da inscrição, o candidato deverá pagar o valor de R$30.

Confira aqui o evento completo

As áreas para submissão de resumos são: Ciência e Tecnologia em saúde, Ciências Sociais e Humanas em Saúde, Doenças infecciosas, Política, Planejamento e Gestão, Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde da Mulher, Saúde do Adulto, Saúde do idoso e Saúde mental.

Os eventos são abertos para acadêmicos de instituições públicas e privadas de ensino superior e profissionais, independente da área de atuação e formação básica.

O IV Encontro Científico e II Seminário de Produção Científica, Tecnológica e Pesquisa na Pós-graduação Stricto Sensu da Unifap têm parceria com da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Expresso Saúde.

O local dos eventos será o Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia (Dcet), no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Serviço

Submissão de resumos para o IV Encontro Científico e II Seminário de produção científica, Tecnológica e Pesquisa na Pós-graduação Stricto Sensu da Unifap

Período para submissão: 10 de setembro até dia 02 de outubro de 2024, no site https://www.even3.com.br/ii-encontro-cientifico-ppgcs-2024-470106?even3_orig=homeeven . Taxa de inscrição: R$ 30.

* Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp / Unifap)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...