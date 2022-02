CoronaVac: gestantes vacinadas passaram anticorpos ao bebê, diz estudo

Pesquisa é da Unesp-SP e da Universidade do Sul de Santa Catarina

Um estudo de caso realizado por cientistas da Universidade Estadual Paulista e da Universidade do Sul de Santa Catarina demonstrou que gestantes que tomam a vacina Coronavac transmitem anticorpos contra a Covid-19 para o bebê.

Publicada na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a pesquisa analisou o plasma sanguíneo de um recém-nascido e, segundo o médico infectologista e professor da Unesp Alexandre Barbosa, constatou que o bebê desenvolveu anticorpos neutralizantes contra o SARS-Cov-2 depois de sua mãe ter sido vacinada com duas doses da Coronavac.

O pesquisador ressalta que esse foi o primeiro caso na literatura médica de uma comprovação de transmissão materno-fetal de proteção de anticorpos neutralizantes usando Coronavac. Estudo semelhante, realizado na Turquia, também mostrou que a imunização durante a gravidez com CoronaVac leva à passagem de anticorpos contra Covid-19 para recém-nascidos.

O médico Alexandre Barbosa ressalta que a transferência de anticorpos transplacentários é um fenômeno observado em outras situações, seja por doença prévia da mãe, seja pela vacinação.

O estudo brasileiro observou que a imunização passiva do bebê ocorre em diversos momentos da gestação, mas quanto mais próxima do parto acontece a vacinação contra Covid-19, maior a quantidade de proteção que o bebê recebe. A imunidade do recém-nascido, no entanto, é temporária, como explica o infectologista.

Grávida de gêmeos, a bancária Eduarda Bahiense conta que foi imunizada com a primeira dose da Coronavac com 12 semanas de gestação. Já com o esquema vacinal completo, ela tem expectativa de que os bebês recebam os anticorpos contra a doença.

Atualmente, os pesquisadores da Unesp e Unisul estão realizando estudos mais amplos para avaliar o percentual de anticorpos neutralizantes em gestantes e recém-nascidas com a Coronavac e outros imunizantes contra Covid-19.

