Macapá registra 5.550 casos confirmados de Covid-19 e 159 óbitos

O Município de Macapá tem 5.550 casos positivos de Covid-19, 159 óbitos confirmados e 128 em investigação epidemiológica. Os dados foram atualizados nesta sexta-feira, 5 de junho. O Município tem agora 8.136 casos descartados, 3.225 pessoas recuperadas, 2.451 exames que aguardam análise laboratorial de pacientes suspeitos e 12 pacientes em UBS’s aguardam transferência para leitos estaduais.

A Vigilância Epidemiológica de Macapá concluiu a investigação de mais quatro óbitos, que são: de um homem de 69 anos, que faleceu dia 8 de maio, na UBS Marcelo Cândia, sem histórico de comorbidades; uma mulher de 87 anos, que morreu dia 27 de maio, na UBS Álvaro Corrêa, com histórico de comorbidades; uma mulher de 79 anos, que morreu dia 27 de maio, na UPA Zona Sul; e de uma mulher de 27 anos, que faleceu dia 29 de maio, no Centro Covid do Hcal, sem registro de comorbidades.

Quando devo procurar uma UBS

A população pode buscar os serviços nas UBS’s Lélio Silva, Álvaro Corrêa e Marabaixo quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza e dificuldade respiratória para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela Saúde municipal.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Jamile Moreira

