7 alimentos para um café da manhã saudável na dieta

O desjejum é uma das refeições mais importantes do dia. Mesmo assim, há pessoas que não se alimentam na parte da manhã, seja pela pressa ou simplesmente por querer. Mas, é fato que criar o hábito de comer nesse período pode auxiliar no seu desempenho no resto do dia e ainda evitar que você sinta mais fome entre uma refeição ou outra.

No entanto, quem está de dieta muitas vezes tem dificuldade de pensar no café da manhã. É preciso substituir os alimentos certos para evitar a comer o que não deveria. Sabemos que é difícil abrir mão do pão francês e dos bolos, mas há sempre uma maneira de tomar uma café da manhã saudável, reforçado e leve, que garante nutrientes e benefícios para a sua saúde.

Pensando em te ajudar a manter a dieta já na primeira refeição do dia, separamos 7 alimentos para um café da manhã saudável que, além de saborosos, vão contribuir para manter a saciedade e ainda garantir energia para todas as suas tarefas! Vamos conferir?

Ovos

Filmes americanos sempre mostram as pessoas comendo ovos com bacon no café da manhã. Mas aqui, a gente tira o bacon e fica somente com esse alimento rico em proteína, que vai manter você saciado boa parte do dia e dar uma turbinada na energia. Os ovos possuem vitaminas B12, B2 e vitamina A. O ideal é que seja consumido cozido ou que seu preparo não leve nenhum tipo de gordura.

Banana

A banana é uma excelente fruta para se ter em um café da manhã saudável. Ela pode ser consumida no pré-treino da academia, pois seu alto nível de potássio auxilia na saúde dos nervos e previne o surgimento de cãibras. Ela pode ser consumida sozinha ou, se preferir, com cereais e iogurte natural.

Tapioca

A tapioca já é uma queridinha e pode ser uma aliada na sua dieta. Este alimento é rico em amido, uma fonte de carboidratos mais saudável e que dá energia às células do seu corpo. Também é uma boa opção para quem deseja fugir do glúten. Você pode preparar a tapioca e rechear com algo leve, como um queijo branco tipo ricota fresca.

