Mestrado em Desenvolvimento Regional seleciona discentes para turma 2023

Inscrições para o processo seletivo iniciam dia 3 de abril.

A coordenação do Programa de Pós-graduação/Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPG/MDR), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), publicou nesta terça-feira, 28, edital de seleção de novos alunos para o curso. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e deverão ser realizadas no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf (menu: Processos Seletivos / Stricto Sensu) a partir do dia 03 de abril de 2023 até o dia 28 do mesmo mês.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição on-line disponível no mesmo endereço eletrônico da inscrição no processo seletivo e anexar, em formato PDF, os documentos listados no edital de seleção, disponível no link https://www2.unifap.br/ppgmdr/edital-n-01-2023-ppgmdr-unifap-turma-2023/.

Serão ofertadas até 20 vagas, sendo 25% das vagas reservadas para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoa com deficiência (PcD), incluindo indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além dos 25%, serão ofertadas 02 vagas em categoria supranumérica para indígenas, quilombolas, pessoas trans (transexuais / transgêneros / travestis), populações do campo (agricultores familiares / extrativistas / ribeirinhos / pescadores artesanais / trabalhadores assalariados rurais / assentados rurais / acampados da reforma agrária), pessoas em situação de deslocamento forçado ou migrantes internacionais (refugiados / solicitantes de asilo / portadores de visto humanitário / apátridas), em função de suas especificidades identitárias, de acordo com a Resolução n. 21/2022 do Conselho Universitário da Unifap.

A Proposta de Pesquisa deve aderir às áreas temáticas de interesse vinculadas às Linhas de Pesquisas do PPG/MDR. O edital de seleção traz a quantidade de vagas por docente da pós-graduação, assim como as áreas temáticas de interesse de cada um.

O processo de seleção terá as seguintes etapas: prova escrita, a ser realizada no dia 27 de junho de 2023; avaliação do projeto de dissertação; entrevista, a ser realizada presencialmente dias 18 e 19 de julho de 2023; e avaliação do curriculum lattes, de caráter apenas classificatório. O resultado da seleção está previsto para o dia 28 de julho de 2023.

Confira no site do PPGMDR a íntegra do edital de seleção, no link https://www2.unifap.br/ppgmdr/edital-n-01-2023-ppgmdr-unifap-turma-2023/.

Sobre o PPG/MDR

O Programa de Pós-Graduação/Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPG/MDR) foi criado em 2006 e tem se dedicado à pesquisa, extensão e à formação avançada nas ciências sociais e nas humanidades, com objetivo de promover e democratizar conhecimentos e novos saberes na área do Desenvolvimento Regional.

As linhas de pesquisa do programa de pós-graduação são: Desenvolvimento e Planejamento Socioeconômico: acolhe estudos que contribuam para a compreensão dos processos de planejamento e de ocupação socioeconômica da Amazônia e do Amapá; e Meio Ambiente e Planejamento: estimula a produção de conhecimentos sobre ecologia política, planejamento ambiental e territórios resilientes/áreas protegidas.

Saiba mais em https://www2.unifap.br/ppgmdr/.

Serviço

Processo seletivo do Programa de Pós-graduação/Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPG/MDR)

Inscrições de 3 a 28 de abril de 2023, no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf (menu: Processos Seletivos / Stricto Sensu). Edital de seleção disponível no link https://www2.unifap.br/ppgmdr/edital-n-01-2023-ppgmdr-unifap-turma-2023/.

