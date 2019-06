TRE do Amapá realiza coleta de pilhas usadas

Com objetivo de dar destinação correta as pilhas utilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a Seção de Gestão de Material, atendendo a resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está aderindo a um projeto de descarte ambientalmente adequado de pilhas usadas, produtos que, se não recolhidos corretamente, prejudicam o meio ambiente e a saúde humana, pois, são classificadas como resíduos perigosos (classe I).

A iniciativa segue os passos do programa de Logística Reversa que consiste em firmar parceria com a empresa que fornece esse material para coleta desses produtos pós-consumo. A Seção de material será responsável por fazer o armazenamento correto das pilhas usadas até a entrega ao fornecedor, que deverá dar o destino final.

A chefe de seção de material do TRE/AP, Suellen Gemaque, explica que a empresa que fornece as pilhas, tem a obrigatoriedade de busca-las futuramente quando as mesmas já estiverem usadas, para fim adequado desse material radioativo. “Os setores que solicitarem pilhas novas, devem entregar pessoalmente na Seção de Gestão de Material a mesma quantidade de pilhas usadas, pois, com essa campanha de recolhimento de pilhas, estamos evitando o descarte no lixo doméstico”, informa.