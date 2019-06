Tecnologia e inovação são tratadas em palestra de Indiano no Amapá

O indiano Soumitra Dutta, um dos maiores especialistas sobre o assunto no mundo,é professor da Universidade Cornell nos Estados Unidos

Macapá – Incentivar o debate a respeito da inovação e da tecnologia, e os efeitos que a indústria 4.0 causa na sociedade. Foi com esse objetivo que o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em parceria com a Universidade Federal do Amapá (Unifap), trouxeram para palestrar em Macapá um dos maiores especialistas sobre o assunto no mundo, o indiano Soumitra Dutta, professor da Universidade Cornell nos Estados Unidos.

Em sua palestra, Dutta destacou as dificuldades que o Brasil precisa vencer para avançar em inovação e os caminhos para superar as barreiras. Para ele, mesmo perdendo a corrida até agora, o Brasil ainda tem uma boa oportunidade. “No ranking de 2018, o Brasil melhorou cinco posições, mas ainda ficou em 64º lugar entre 126 economias analisadas. Alguns fatores explicam por que o país está no meio da tabela em inovação, e um deles é essa falta de comunicação entre o mercado e a universidade. É urgente a necessidade de aproximar os professores das empresas”, comentou.

Segundo Soumitra Dutta investir em inovação é uma das maneiras mais eficazes de manter uma empresa em bom nível de competitividade e até mesmo de destacá-la em períodos de crises econômicas. “Dentro dos ambientes acadêmicos nascem projetos inovadores que podem revolucionar os diversos setores da economia, melhorar a vida das pessoas e fazer o país se desenvolver de maneira mais sustentável. O ponto que precisa de atenção é justamente o da conexão entre as instituições de ensino e a iniciativa privada. Os dois lados têm interesses complementares: um gera conhecimento e o outro precisa de apoio para desenvolver novas tecnologias para manter a roda da economia girando em ritmo acelerado”, finalizou Soumitra.

De acordo com o diretor regional do SESI e do SENAI Amapá, Sergio Moreira, é necessário somar esforços na mesma direção e desenvolver ações de forma articulada, para organizar o ecossistema de inovação do estado. “Inovação e tecnologia fazem parte da estratégia das políticas industriais nos países mais desenvolvidos. Para sermos competitivos e termos sucesso, precisamos seguir esse mesmo caminho. Nosso objetivo ao trazer a palestra de um especialista internacional é justamente mostrar essa alternativa para o público”, destacou.

Governo digital e cidades inteligentes

Além da palestra, em sua passagem pelo Amapá, Soumitra Dutta teve a oportunidade de conversar com secretários do Governo e do Município, e com o prefeito de Macapá, Clécio Luís, a respeito do tema Governo Digital e Cidades Inteligentes. A proposta do encontro foi contribuir no debate relacionado à inovação com foco na competitividade e no desenvolvimento de práticas de governança digital.