Cidades do Amapá enfrentam 5º apagão em menos de um ano

Pouco antes das 16h desta quarta-feira (16), cidades do Amapá voltaram a registrar um apagão total, com a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Ainda não há informações exatas sobre quantos municípios foram atingidos.

O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou que o apagão aconteceu às 16h05, com desligamento da carga atendida pela Subestação Macapá, administrada pela Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE).

A nota do ministério informou que “as causas do desligamento deverão ser identificadas no Relatório de Análise de Perturbação”.

Procurada pelo G1, a LMTE informou que a falha foi devido a uma oscilação de potência na geração e não nas instalações da LMTE, que permaneceram 100% disponíveis.

