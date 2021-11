Vacinação contra a Covid-19 será realizada por agendamento em Macapá a partir de segunda-feira (22); procedimento on-line já está disponível

Medida busca evitar aglomerações nos pontos de vacina com a liberação da terceira dose para o público em geral de 18 anos +A Prefeitura de Macapá liberou neste sábado (20) o agendamento on-line da vacinação contra a Covid-19 para quem precisa receber a primeira, segunda ou terceira dose do imunizante. O procedimento está disponível no site da instituição e a vacina por agendamento inicia a partir da segunda-feira (22). A medida tem o objetivo de evitar aglomerações nos pontos da prefeitura com a liberação da dose de reforço (terceira dose) para o público em geral de 18 anos ou mais.

“Com a liberação pelo Ministério da Saúde, na segunda-feira vamos iniciar a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 para o público de 18 anos ou mais, sem comorbidades. Pra evitar aglomerações nas nossas unidades, vamos fazer o agendamento de todos os públicos que precisam tomar a vacina, seja primeira, segunda ou terceira dose. Queremos garantir que a população tenha acesso à vacina de forma organizada e evitar a transmissibilidade do vírus”, informa o subsecretário de Vigilância em Saúde, Kleverton Siqueira.

Como agendar

O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura (macapa.ap.gov.br) em duas etapas. Na primeira, o usuário se inscreve no Cadastro Único da Saúde (CadSaúde) através do link macapavacinada.macapa.ap.gov.br/Vacinacao/Autenticar?returnUrl=%2FVacinacao. Após cadastrado, o usuário realiza o agendamento da vacinação no link macapavacinada.macapa.ap.gov.br/Vacinacao, informando a dose que irá receber, bem como fazendo a escolha do horário e do local de vacinação disponíveis para o seu grupo.

Quem não tem acesso à internet ou não conseguir realizar o procedimento no site, pode fazer o agendamento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que realize a vacinação contra a Covid-19.

Locais disponíveis para agendamento



Os locais de vacinação por agendamento são as UBSs, que atenderão das 8h às 12 e das 14h às 18h, e os pontos extras, que funcionarão de 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. Confira a relação:

Unidades Básicas de Saúde



UBS Brasil Novo

UBS BR-210

UBS Novo Horizonte

UBS Marcelo Cândia

UBS Álvaro Corrêa

UBS Pedro Barros

UBS Pedrinhas

UBS Raimundo Hozanan

UBS Padre Raul Matte

UBS Leozildo Fontoura

UBS São Pedro

UBS Rosa Moita

UBS Lélio Silva

UBS Marabaixo

UBS Cidade Nova

UBS Pacoval

UBS Perpétuo socorro

Pontos Extras



Unidade Covid Santa Inês

Macapá Shopping

Amapá Garden Shopping

Públicos atendidos

Nesses pontos, os grupos atendidos ao longo da semana serão:

1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos, público em geral de 18 anos ou mais;

2ª dose: de Pfizer, Astrazeneca e CoronaVac para grupos correspondentes;

3ª dose: idosos de 60 anos +, pessoas imunossuprimidas, profissionais da saúde e público em geral de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades.

Pontos de livre demanda

Os pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto e do Zerão irão atender por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento. Nestes locais serão aplicadas, das 9h às 13h, exclusivamente, a 1ª dose da vacina para pessoas de 18 anos ou mais, e 2ª dose de CoronaVac e Astrazeneca para os grupos correspondentes.

Intervalo entre doses

1ª e 2ª dose

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reduziu o intervalo entre a primeira e segunda dose de AstraZeneca para 21 dias, no mínimo, seguindo o mesmo intervalo entre D1 e D2 de Pfizer. No caso da Coronavac, o intervalo continua sendo de 30 dias, ou de acordo com a marcação no cartão do usuário.

2ª e 3ª dose

O intervalo entre a segunda e a terceira dose será de 5 meses para pessoas de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, idosos e profissionais de saúde. Para pessoas imunossuprimidas o intervalo é de 28 dias entre a D2 e a D3.

Documentação



Para receber uma das doses dos imunizantes, é preciso apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação. Quem apresenta alguma comorbidade precisa também apresentar laudo médico que comprove a condição.

Para quem vai receber a 2ª ou 3ª dose, precisa apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento de doses anteriores.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

