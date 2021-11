Bioparque ficará fechado para visitação durante semana de manutenção e cuidados com os animais

De 22 a 29 de novembro o espaço receberá serviços técnicos e de limpeza, além de avaliação de saúde dos animais.

O Bioparque da Amazônia ficará fechado durante uma semana para visitação do público em geral. De 22 a 29 de novembro, o espaço passará por adequações operacionais e técnicas. Em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), os animais que habitam o parque receberão cuidados de saúde. O funcionamento retornará na quarta-feira (1º), com meia-entrada para todos os visitantes.

O intuito do manejo será realizar procedimentos clínicos, hematológicos e parasitários dos animais do Bioparque. Todas as ações serão coordenadas por uma equipe de medicina veterinária da UFPA, com orientações da doutora em Ciências Veterinárias, Alessandra Scofield. A equipe técnica de fauna do parque ajudará em todo suporte necessário.

De acordo com o diretor-presidente do Bioparque, José Aranha Neto, estarão no parque nos próximos dias 10 profissionais do colegiado de medicina veterinária da universidade.

“Através dessa parceria teremos inúmeros benefícios aos animais soltos e também dos que vivem nos logradouros. Durante o manejo serão coletadas amostras biológicas dos macacos-aranhas e pregos, da guarida, da onça-pintada, do jacaré, das antas, das aves e dos quatis. Além da coleta de carrapatos em áreas próximas aos recintos dos animais”, explica o diretor-presidente do Bioparque, José Aranha Neto.

Manutenção

No campo das necessidades operacionais e técnicas, o parque receberá: manutenção nos logradouros e tanques; poda das árvores nas proximidades das trilhas terrestres; e serviços de limpeza em geral.

Cuidados com os animais

A Fundação Bioparque da Amazônia cuida de animais que não possuem condições de ressocialização ao seu habitat natural, oferecendo uma vida digna e confortável. A maioria das espécies são da classe de aves, mamíferos e répteis, oriundas de apreensões do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

“O nosso trabalho no parque é diário, pois lidamos com a vida dos animais. Nossa missão é deixá-los confortáveis e acolhidos. Um serviço fundamental para o andamento da unidade, que visa a preservação da biodiversidade. Além dos cuidados com os animais que não conseguem mais voltar ao seu habitat natural, realizamos a estabilização de três peixes-bois que foram resgatados, através de uma parceria com o Instituto Mamirauá”, explica o biólogo responsável do Bioparque, Breno Nery.

Retorno

O parque conta com atividades voltadas para educação ambiental, contemplação da natureza e prática de esportes de aventura. As atividades de contemplação da biodiversidade local abertas ao público serão retomadas na próxima quarta-feira, com meia-entrada para todos os visitantes. O funcionamento será das 9h às 17h. A bilheteria encerra às 16h20.

O Bioparque agrega três biomas presentes no Amapá e fica a 15 minutos do centro de Macapá, com acesso pela Rodovia Juscelino Kubitschek.

Aline Paiva

Fundação Bioparque da Amazônia

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado