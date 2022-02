Região Sudeste está sob alerta para risco de inundações

A região Sudeste deve ficar alerta para o risco de inundações neste domingo. Segundo o Cemaden, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Vale do Rio Doce em Minas Gerais; o Noroeste e o Litoral do Norte do Espírito Santo têm maior risco por causa da alta umidade do solo e da previsão da precipitação de chuvas acumuladas.

A chance de enchentes nas bacias hidrográficas dessas regiões é alta. Alguns rios inclusive já se encontram fora da calha, como os Muriaé e Doce. O Cemaden também não descarta a ocorrência de enxurradas e alagamentos urbanos nas regiões metropolitanas.

Tem também alerta moderado para a Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte em Minas; para o Sul e Centro do Espírito Santo; e para as regiões Norte, Noroeste e Central do Rio de Janeiro. O Cemaden aponta acumulados e previsão de pancadas de chuva contínuas ao longo do dia.

Segundo o informativo do Instituto Nacional de Meteorologia, os próximos dias devem ser de muita água nos quatro estados do Sudeste.

Desde o início deste ano, as chuvas já causaram vários prejuízos em Minas Gerais. Na última semana, o número de cidades mineiras em situação de emergência chegou a 415, segundo a Defesa Civil do estado. Mais de 49 mil pessoas foram desalojadas. Outras 8.300 estão desabrigadas e 25 morreram.

Edição: Leila Santos/Edgard Matsuki

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...