CUFA lança programa nacional gratuito de cuidado emocional com acesso online e ação especial para o Dia das Mães

Parceria com a Favela Seguros viabiliza atendimento psicológico online gratuito em todo o Brasil

A Central Única das Favelas (CUFA) lança, nesta quinta-feira (7), um programa nacional gratuito de cuidado emocional, ampliando para todo o país uma frente de atuação que a organização já desenvolve em suas bases e em ações emergenciais humanitárias.

A iniciativa transforma o cuidado emocional em um eixo permanente de atuação da entidade, combinando tecnologia, acesso online e articulação territorial. O programa contará com uma plataforma online que permitirá o pré-cadastro de pessoas de todo o Brasil para acesso gratuito a atendimentos psicológicos online, com capacidade inicial para atender 5 mil pessoas.

A operação é realizada em parceria com a Favela Seguros, empresa da Favela Holding, por meio de uma plataforma digital de cuidado e teleatendimento, que conecta usuários a profissionais de saúde e viabiliza os atendimentos online de forma acessível.

Cada participante poderá receber até dois atendimentos mensais durante um período máximo de três meses. Quando necessário, os profissionais poderão orientar e encaminhar os participantes para continuidade do cuidado em serviços especializados.

O objetivo do projeto é ampliar o acesso inicial ao acolhimento psicológico, especialmente para pessoas que muitas vezes nunca tiveram qualquer tipo de atendimento emocional ao longo da vida.

Além do formato digital, a CUFA conecta o atendimento online à sua atuação nos territórios, fortalecendo o acesso local por meio de suas bases comunitárias em diferentes estados.

Como parte da mobilização nacional, a organização realizará, no domingo de Dia das Mães, uma ação especial voltada ao acolhimento emocional de mães das favelas brasileiras, utilizando o mesmo canal de acesso do programa.

A ação integra o lançamento nacional da iniciativa, que começa oficialmente na quinta-feira e seguirá funcionando de forma permanente após o Dia das Mães.

“A gente já vinha fazendo esse trabalho nas nossas bases e nas ações emergenciais. O que estamos fazendo agora é organizar isso em escala”, afirma Kalyne Lima, presidente nacional da CUFA.

“A Favela Seguros nasceu de um propósito muito claro: milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso ao mínimo de proteção. Os sistemas tradicionais nunca foram pensados para quem está nesses territórios, e isso precisa mudar. Esse projeto é, para mim, mais do que um negócio, é um compromisso. A gente quer levar dignidade, segurança e acesso a quem mais precisa. E iniciativas como essa mostram que é possível ampliar o cuidado, chegar antes e construir, de forma consistente, uma nova lógica de proteção no Brasil,” afirma Helder Molina, CEO do Grupo MAG e da Favela Seguros.

“Durante muito tempo, a favela apareceu nas discussões públicas apenas pela ausência: ausência de acesso, de cuidado, de oportunidade e de proteção. A Favela Holding nasce justamente para inverter essa lógica, criando soluções capazes de colocar esses territórios no centro da inovação social, econômica e tecnológica do país. Quando estruturamos um projeto como esse, não estamos falando apenas de atendimento psicológico. Estamos falando da construção de modelos que usam tecnologia, escala e presença territorial para levar dignidade a quem historicamente ficou fora das prioridades do sistema. E quando olhamos para as mães das favelas, estamos falando das pessoas que sustentam emocionalmente milhares de famílias e quase nunca encontram espaço para cuidar de si”, afirma Celso Athayde.

Sobre a Favela Seguros

A Favela Seguros é uma iniciativa criada a partir da parceria entre a Favela Holding e a MAG Seguros, com apoio social da CUFA, com o objetivo de promover a inclusão financeira e social nas favelas brasileiras. A empresa oferece produtos desenhados especificamente para atender às necessidades dos moradores desses territórios, como assistência funeral, telemedicina, sorteios semanais de R$ 10 mil e indenização de até R$ 50 mil para proteção das famílias. A Favela Seguros também capacita moradores para atuarem como representantes de vendas focados em proteção financeira e familiar em seus territórios, criando oportunidades de trabalho e fomentando o empreendedorismo local.

SERVIÇO:

Lançamento simultâneo do programa, assinatura da parceria e abertura do pré-cadastro

Quinta-feira, 7 de maio

Das 9h às 12h

São Paulo

CUFA Parque Santo Antônio

Rua José Rodrigues Maciel, 210/637

Rio de Janeiro

CUFA Complexo da Penha

Estrada José Rucas, 1266 — Vila Cruzeiro, Penha

Fotos: cufa.org.br

A CUFA Amapá está localizada na rua São José, 1500, no centro de Macapá.

Atendimento à imprensa em Macapá: Mary Paes (96) 99179-4950

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