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Reunião no MPF trata de proteção a lideranças ameaçadas no Amapá

Livia Almeida

Encontro técnico detalhou a atuação do programa federal no Amapá e a integração com investigações do Ministério Público Federal

O Ministério Público Federal (MPF) recebeu, na manhã da última quarta-feira (6), representantes da equipe nacional do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH). O encontro, realizado na sede da instituição, contou com a presença do procurador regional dos Direitos do Cidadão, Aloizio Brasil Biguelini, e do procurador da República Milton Tiago Araújo de Souza Júnior. A pauta central foi o balanço das atividades do programa no Amapá e em todo o território brasileiro, destacando a importância da cooperação institucional para garantir a segurança de lideranças em situação de risco.

Durante a reunião, foram apresentados casos acompanhados pelo PPDDH que já são objeto de procedimentos no âmbito do Ministério Público Federal. Além do compartilhamento de dados sobre o cenário atual de conflitos e ameaças no estado, o grupo detalhou como o programa opera na articulação entre órgãos federais e locais para oferecer suporte jurídico e proteção direta a quem atua na defesa de causas sociais e ambientais.

Um dos pontos mais relevantes do encontro foi a discussão sobre a criação de um órgão estadual semelhante ao PPDDH no Amapá. Atualmente, já existe um procedimento em curso no MPF para fomentar essa articulação. A ideia é que o estado passe a contar com uma estrutura própria, fortalecendo a rede de proteção e garantindo maior agilidade no atendimento às demandas locais.

Ao final da reunião, os procuradores reforçaram o compromisso do MPF em continuar acompanhando os casos e apoiando institucionalmente a implementação de políticas públicas que assegurem o direito de defender direitos. A mobilização busca consolidar um sistema de proteção mais robusto no Amapá, integrando as esferas federal e estadual no combate à violência contra comunicadores, ambientalistas e defensores de direitos humanos.

Assessoria de Comunicação Social
Ministério Público Federal no Amapá

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