Mais de 300 cidades têm atos marcados contra Bolsonaro neste sábado

Protestos contra o presidente Jair Bolsonaro marcados para este sábado (3.jul.2021) vão ocorrer em pelo menos 314 cidades do Brasil e do exterior, segundo levantamento da campanha “Fora Bolsonaro Nacional”. Até o momento foram contabilizados 361 atos, entre carreatas e manifestações presenciais. As informações foram levantadas pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.

Todas as capitais de Estado têm atos agendados. Não há um horário específico para as manifestações. Há locais em que o início será às 7h30, como em Águas Lindas (GO) e Itapipoca (CE). No Rio de Janeiro, a concentração será no Monumento Zumbi dos Palmares, às 10h. Em São Paulo será no Masp (Museu de Arte de São Paulo), às 15h, e em Brasília, em frente ao Museu Nacional, às 16h.



A composição é ampla, e abrange desde os partidos de oposição, como PT, Psol, PCB e PC do B, sindicatos e centrais sindicais, movimentos sociais, estudantis, culturais e indígena. A novidade para o ato deste sábado (3.jul.2021) é a participação do PSDB de São Paulo, que anunciou sua adesão ao movimento em publicação em seu perfil no Facebook: “O Diretório Municipal do PSDB vem, por meio deste, comunicar que estará no ato #3J e convoca toda militância tucana e simpatizantes para que, dentro dos protocolos, estejam presentes nessa luta em defesa da democracia”.

