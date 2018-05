Município realiza qualificação para ampliar oferta do teste do olhinho

A Prefeitura de Macapá promoveu mais uma qualificação para a realização do teste do olhinho, conhecido também como teste do reflexo vermelho. O curso foi voltado aos profissionais do programa Mais Médicos, que chegaram recentemente ao município e que, a partir dessa capacitação, poderão, dentro da rotina de atendimento, reconhecer complicações como glaucoma, catarata e descolamento de retina, além do momento em que a criança precisa ser encaminhada para o oftalmologista.

O teste deve ser feito nos primeiros 30 dias de vida do bebê e é um importante mecanismo na prevenção de doenças oculares. Hoje, o Município faz a triagem nas UBS’s Marabaixo, Álvaro Correa, São Pedro, Congós e Rubim Aronovitch. A partir da capacitação, o teste será estendido para as demais unidades de acordo com cronograma estabelecido pela coordenação de saúde da criança. “É muito importante ressaltar que o teste faz parte das boas práticas de atenção integral da criança, com o propósito de ser inserido em toda a atenção básica”, informou a coordenadora de Saúde da Criança, Raphaela Chaves.

O teste do olhinho é essencial para a avaliação da visão do bebê. É um procedimento rápido, onde o médico usa um instrumento oftalmológico diante dos olhos da criança e emite uma luz (se o reflexo nos olhos ficar vermelho significa que está tudo bem com a visão dela). Caso exista alguma alteração, o bebê é encaminhado para avaliação com o oftalmologista credenciado dentro da rede de atenção do município.

Jamile Moreira