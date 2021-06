Açaí tá on: produção amapaense entra para o catálogo de streaming brasileiro

Após a participação em Festivais de Cinema e alcance de premiações e reconhecimento nacional, o curta-metragem amapaense “Açaí”, da produtora de audiovisual Grafite Comunicação, começa a fazer parte do catálogo de filmes da plataforma Wolo Tv, neste sábado (19). O streaming foi desenvolvido no Brasil e dá espaço para às produções da população negra. Acesse o site e conheça: https://www.wolo.tv/

Lançado em 2020, com recursos do 1º Edital de Fomento ao Setor Audiovisual do Amapá, o filme conta a saga de Dionlenon, um homem de 30 anos que está acostumado com a vida que leva ao lado da mãe, com quem mora em uma periferia de Macapá (AP). Ele sai em busca de dois litros de açaí para almoçar,mas não conta com uma viagem tão distante assim na sua missão.

O elenco é formado por artistas locais, entre eles, Joca Monteiro (no papel de Dionlenon), Deize Pinheiro, Paulo Bastos, Rute Xavier, Naldo Martins, Veeney Nunes e Lu de Oliveira. Com oroteiro de Sandro Romero e direção de André Cantuária, a equipe técnica traz profissionais experientes com a produção audiovisual. Participam da trilha sonora o mestre Manoel Cordeiro e a banda O Sósia.

Caminho até o cinema

A ideia inicial para o projeto partiu de alunos da escola estadual Professora Raimunda dos Passos, bairro Novo Horizonte, durante o ano de 2015,fazendo parte da programação do Festival “Curta o Curta”, iniciativa voltada ao desenvolvimento de talentos da comunidade escolar. A partir de 2017, a Grafite Comunicação iniciou o projeto “Cine Perifa” na instituição, por meio da parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ), oferecendo curso de formação em cinema na metodologia do “Inventar com a Diferença”, para professores e alunos da Escola sobre audiovisual, possibilitando, deste modo, a construção da obra audiovisual.

