Escritoras realizam 1º Encontro do Mulherio das Letras Amapá – Matinta Pereira, na capital

Programação acontece de 11 a 13 de setembro e reúne aproximadamente 100 artistas da escrita para debaterem o mercado da literatura nacional e internacional. Na ocasião, será lançado o Movimento Mulherio das Letras no Amapá

O 1º Encontro Mulherio das Letras Amapá Matinta Pereira, acontece no período de 11 a 13 de setembro, no Sindicato de Servidores Públicos em Educação (Sinsepeap), área central de Macapá. Serão três dias de programação, marcando o lançamento do Movimento Mulherio das Letras Amapá – Matinta Pereira, mesas redondas, lançamento de livro e Sarau, reunindo aproximadamente 100 aristas da escrita amapaense.

Também estará presente no encontro em Macapá, a escritora amazonense, radicada na Espanha desde 2012, Marta Cortezão, que fará parte de uma das mesas na abertura do evento. Marta é poeta, articuladora e ativista da literatura de autoria feminina, que tem realizado vários projetos de divulgação e promoção da literatura produzida por mulheres.

O objetivo do encontro é promover e destacar a literatura de autoria feminina produzida no estado do Amapá. O movimento representa a união das diversas vozes das escritoras locais, que contribuem para o cenário literário.

Para a escritora Leacide Moura, uma das organizadoras do evento, o Mulherio é mais um espaço para divulgação da literatura feminina.

“Diante da necessidade da criação de um espaço inclusivo e engajado para discutir e promover a expressão do feminino na arte, literatura e cultura, vamos realizar esse encontro. O intuito é promover o fazer literário, criar espaços de crescimento e de divulgação e estimular o diálogo sobre questões para a experiência e representação do protagonismo feminino na literatura regional, nacional e internacional”, destacou a escritora.

O Mulherio das Letras Nacional, é o movimento que gerou diversos desdobramentos regionais, e tem se expandido por diferentes estados do Brasil e até mesmo para além das fronteiras nacionais.

É fundamental destacar que o movimento literário Mulherio das Letras, foi concebido em 2017, pela renomada escritora brasileira Maria Valéria Rezende.

O encontro inclui a participação especial das autoras da literatura brasileira contemporânea produzida no Amapá, oportunizando interação entre elas, culminando com o lançamento da Antologia II Tomo das Bruxas – Corpo & Memória, uma iniciativa do Coletivo Enluaradas, organizada por Marta Cortezão em parceria com a editora “Toma aí um Poema” (TAUP/Curitiba-PR).

Programação:

Quarta-feira, 11/09

Local: SINSEPEAP

8h30 -Exposição Tatamirô CRIAções

9h – Mesa redonda: Escritoras Amapaenses e o Mulherio das Letras

Mediadora: Leacide Moura

Falas das poetas: Marta Cortezão, Alcinea Cavalcante, Carla Nobre, Miracelma, Angela Nunes, Esmeraldina Santos, Lulih Rojanski , Pat Andrade, Cláudia A. Flor D’Maria e Adna Selvage

Quinta-feira, 12/09

Local: SINSEPEAP

8h30 -Exposição Tatamirô CRIAções

9h – Roda de conversa com Marta Cortezão e Mulherio Matintas do Amapá

Sarau Mulherio das Letras Matintas do Amapá

Sexta-feira, 13/09

Local: SINSEPEAP

18h – Exposição, varal e venda de livros: Tatamirô, Pat Andrade, Mary Paes e Rute Xavier

18h – Lançamento do Movimento Mulherio das Letras Matintas do Amapá

18h10 – Lançamento da Coletânea Internacional das Enluaradas – II Tomo das Bruxas: Corpo & Memória, organizadora: Marta Cortezão.

Fala das poetas: Leacide Moura e Amanda Moura

18h30 – Ciranda Marabaixeira poética das Matintas

Mestra Laura do Marabaixo, Andreia Lopes, Cricilma Ferreira, Gabriela Vasconcelos, Mônica Silveira, Ana Cristina Tracaioly, Pat Andrade, Rute Xavier, Soraia Brito, Élida Almeida, Maíra Nunes, Leacide Moura, Amanda Mour⁩, Cecília Lobo e Marta Cortezão

Recital Literomusical

19h30 – Cláudia A Flor D’ Maria

19h40 – Telma Vasconcelos

19h50 – Mary Paes e Banda Penélope Moderna

20h – Julia Medeiros

Serviço:

Encontro Mulherio das Letras Amapá

De 11 a 13 de setembro

Local: SINSEPEAP – Av.: Raimundo Álvares da Costa, 366 – Centro, Macapá

Fotos: Arquivo Mulherio das Letras Amapá

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950

