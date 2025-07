Pintura e cinema são temas de workshops na Itinerância Bubuia, em Macapá

Graça Senna e Cine Pupunha conduzem as atividades realizadas pela Bienal das Amazônias

Esta semana a Itinerância Bubuia realiza momentos de imersão a pintura e ao cinema, através de workshops gratuitos em Macapá (AP). A programação desta quinta-feira (10), será a oficina “De ponta a ponta do pincel: O que compõe a pintura? “, ministrado pela artista plástica, Graça Senna. A atividade vai mesclar demonstrações práticas e estímulo à criatividade individual com base em técnicas orientadas, no Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari, às 15h30.

A Itinerância Bubuia em Macapá tem Patrocínio Master de Nubank e Shell, além do apoio do Governo do Estado do Amapá. O Instituto Cultural Vale foi patrocinador máster da primeira edição da Bienal das Amazônias, e apoiador da iniciativa.

Maria das Graças Senna é artista plástica, arte-educadora, cantora, poeta e escritora, além de mestranda, graduada em Letras e Artes Visuais pela UNIFAP, que atua nas áreas da literatura, artes e formação cultural.

A artista conta que o workshop para a Itinerância Bubuia foi inspirado em seu trabalho na zona rural, onde muitas vezes visita comunidades ribeirinhas e recolhe materiais de dentro do rio, como restos de madeira. A programação também contará com um momento de troca de experiências, com perguntas e respostas.

“Eu gostaria que as pessoas que fossem pudessem ter um olhar diferenciado para as minhas obras, que pudessem entender e analisar com afinco a mensagem que a obra traz. Fazer parte dessa Bienal é de suma importância para mim, que sou mulher LGBT e artista negra. É uma oportunidade muito valorosa, temos que aproveitar todas as oportunidades, mas essa da Bienal é de uma grandeza estrondosa”, ressalta Graça Senna.

No sábado (12) a Itinerância Bubuia chega à Casa Viva, com o workshop que une cineclubismo e criação de roteiros, promovendo o cinema como ferramenta de educação, crítica e invenção. A atividade será ministrada pelos integrantes do Cine Pupunha, uma iniciativa de jovens pesquisadores e profissionais do audiovisual, voltada à integração do cinema com a comunidade amapaense.

O projeto promove espaços de exibição, crítica e diálogo acessíveis a diversos públicos. Seu objetivo é democratizar o debate público e enriquecer a compreensão textual e visual do mundo.

No workshop “Cineclubismo e roteiro: prática, criação e diálogo no cinema amapaense”, os participantes aprenderão a organizar cineclubes, mediar debates e desenvolver projetos culturais com foco social. A proposta estimula a escuta, a criatividade e o pensamento crítico, fortalecendo a produção audiovisual no Amapá.

Igor Cardoso explica que a atividade foi elaborada para dialogar com a comunidade e fomentar a produção local, desde pequenas produtoras, cineclubes e roteiros identitários e amazonidas. “A oficina busca não apenas compartilhar conhecimento, mas também despertar novas vozes e iniciativas que fortaleçam o audiovisual como ferramenta de educação e cidadania no Amapá. O cinema só funciona porque é uma arte coletiva e nós acreditamos fortemente nisso”, reforça.

A Itinerância Bubuia em Macapá (AP) pode ser visitada no Centro de Educação em Artes Visuais Cândido Portinari até o dia 8 de agosto, com entrada gratuita. Acompanhe a programação completa no site: www.bienalamazonias.org.br ou no Instagram: @bienalamazonias

SERVIÇO

Workshop “De ponta a ponta do pincel: O que compõe a pintura? “, com Graça Senna

Entrada gratuita

Data: 10 de julho de 2025

Hora: 15h30

Local: Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari – Rua Rio Purús, nº 260 – Macapá (AP)

Workshop “Cineclubismo e Roteiro: prática, criação e diálogo no cinema amapaense”, com Cine Pupunha

Entrada gratuita

Data: 12 de julho de 2025

Hora: 16h

Local: Casa Viva (Av. Almirante Barroso, 851 – Central, Macapá – AP)

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

