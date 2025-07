Corrida de São Tiago: atletas recebem kits para 6ª edição do evento apoiado pelo Governo do Amapá

Participantes inscritos na 6ª edição da Corrida de São Tiago, que ocorre em Mazagão Velho, podem retirar em Macapá nesta sexta-feira, 11, os kits adquiridos para a prova de rua, que percorre 6 quilômetros das ruas históricas do distrito mazaganense no domingo, 13. Com apoio do Governo do Amapá, o evento une tradição, fé e esporte, sendo uma das atividades que ant ecedem os 12 dias da festividade cultural e religiosa mais importante do estado.

Com realização do Instituto Forte Abraço, a entrega acontece das 9h às 18h, na Rua São Paulo, n. 341, bairro Pacoval, Zona Norte da capital. Os inscritos devem comparecer ao local com 3 quilos de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão e macarrão, que serão doados para instituições sociais de Mazagão, Santana e Macapá. A ação reforça o caráter solidário do evento, unindo esporte e responsabilidade social.

A 6ª edição da corrida de rua faz parte da programação da tradicional Festa de São Tiago, patrimônio cultural do Brasil, que neste ano celebra 248 anos de história. A competição tem largada prevista para às 6h30, na Praça São Tiago, ao lado da capela, e premiará os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino, além de distribuir troféus por faixa etária.

Local: 3R Comércio & Distribuição

Data: 11/07/2025 às 9h30

Endereço: Rua São Paulo, n. 341, bairro Pacoval, na Zona Norte de Macapá

Agência de Notícias do Amapá

