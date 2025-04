Governo do Amapá leva serviços odontológicos do Mais Sorriso Azul para crianças autistas em Santana

A ida a um dentista até parece simples, mas pode se tornar um desafio para pessoas com autismo, sejam crianças ou adultos. É para levar ações de cuidado e prevenção à saúde bucal, que o Governo do Amapá promove a partir desta terça-feira, 22, uma edição especial do programa “Mais Sorriso Azul” para os alunos do Centro de Referência em Autismo – Mundo Azul, em Santana.



A programação levará serviços odontológicos e vai atender crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) até sábado, 26, nos turnos da manhã e tarde. Serão utilizadas duas unidades móveis para realizar os atendimentos, que incluem consultas, restauração, profilaxia, raspagem e extração de dente. A expectativa é receber aproximadamente 130 pacientes nos 5 dias de ação.

O “Mais Sorriso Azul” integra o programa estadual “Mais Sorriso”, voltado para ampliar o acesso à saúde bucal em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas. Nesta edição, o foco é oferecer um atendimento humanizado, respeitando as necessidades sensoriais e comportamentais do público-alvo.

Local: Centro de Referência em Autismo – Mundo Azul

Data: 22/04/2025 às 8h0

Endereço: Rua Pedro Salvador Diniz, nº 1878, bairro Provedor, em Santana

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...