Detran-AP lança corrida de rua para conscientizar sobre paz no trânsito, em Macapá

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) promove nesta sexta-feira, 22, o lançamento da 1ª Corrida do Detran – “Paz no trânsito começa por você”. O percurso será realizado no dia 22 de dezembro em 7 quilômetros, com largada e chegada na s ede do órgão, na Zona Norte de Macapá.

Durante o evento, serão apresentados às assessorias esportivas e à imprensa amapaense, o planejamento da estrutura de prova, atrações, camisa, medalhas, troféus e o percurso da prova.

Local: Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP)

Data: 22/11/2024 às 10h0

Endereço: Rua Tancredo Neves, 217, bairro São Lázaro, em Macapá.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...