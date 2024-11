Governo do Amapá anuncia vencedores da 4ª edição do Prêmio Robério Nobre de ciência e tecnologia

Nesta sexta-feira, 22, o Governo do Estado realiza a solenidade de premiação da 4ª edição do Prêmio Amapá de Ciência, Tecnologia e Inovação – Robério Nobre, que visa incentivar e reconhecer o trabalho de profissionais que promovem o desenvolvimento científico, tecnológico e i novador amapaense.

No total, serão distribuídos cerca de R$ 100 mil em premiações para pesquisadores, empresas de base tecnológica e profissionais de comunicação com trabalhos de destaque e inovação no estado, ao longo do ano.

Além de receber troféu, certificado e premiação de R$ 8 mil, os vencedores de cada categoria serão indicados ao Prêmio do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) de Ciência, Tecnologia e Inovação – Professor Ennio Candotti – 4ª Edição 2024.

Local: Salão Nobre do Palácio do Setentrião

Data: 22/11/2024 às 15h0

Endereço: Rua General Rondon, 259, no Centro de Macapá.

