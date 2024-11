SNCT 2024: Rede Bionorte e Associação Brasileira de Química – Regional AP realizam programação

De 25 a 27/11, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia (Rede Bionorte) e Associação Brasileira de Química – Regional do Amapá ocorre gratuitamente no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Como a química verde pode contribuir para a sustentabilidade dos biomas brasileiros é o tema da palestra de abertura da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2024) realizada pelo Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia (Rede Bionorte) e Associação Brasileira de Química – Regional Amapá. O evento ocorre de 25 a 27 de novembro, no campus Marco Zero do Equador da Universidade Federal do Amapá (Unifap), em Macapá (AP).

A solenidade de abertura ocorrerá às 9h do dia 25 de novembro, no auditório da Biblioteca Central da Unifap, campus Marco Zero do Equador. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no site https://abq-ap.org.br/snct2024/.

CONFIRA AQUI A PROGRAMAÇÃO COMPLETA



O tema da SNCT 2024 é “Explorando a riqueza natural e o conhecimento tradicional: desafios & perspectivas da educação básica para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável”. Durante os três dias de evento os inscritos poderão participar de palestras, minicursos, mostras, exposições e talk show científico.

Haverá também a apresentação de trabalhos científicos, com submissão de resumos até dia 22 de novembro. As regras gerais para submissão estão disponíveis no link https://abq-ap.org.br/snct2024/wp-content/uploads/2024/11/00.REGRAS-GERAIS-PARA-SUBMISSAO-DE-RESUMOS_SNCT2024.pdf.

A programação é uma realização da Unifap, com apoio do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia do Polo Amapá (Rede Bionorte – Unifap) e em parceria com a Associação Brasileira de Química Regional do Amapá (ABQ-AP) e com o Laboratório de Modelagem e Química Computacional (LMQC/Unifap).

*Texto: Divulgação / Rede Bionorte e ABQ-AP)

