Evento alerta sobre riscos à saúde gerados pela degradação da Amazônia e debate estratégias de restauração

Painel Científico para a Amazônia lança dois novos policy briefs nesta quinta (21) em evento na sede da Academia Brasileira de Ciências



Na esteira da COP29 e das reuniões do G20, o Painel Científico para a Amazônia (SPA, na sigla em inglês), em parceria com a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a PUC-Rio e a Fiocruz, realiza nesta quinta-feira (21) o evento “Financiando a Conservação, a Restauração e o Avanço da Saúde Única na Amazônia”. Durante o encontro, que ocorrerá às 14h no auditório da ABC, no Rio de Janeiro, serão lançados dois novos documentos (policy briefs) que abordam temas críticos relacionados à saúde e à restauração florestal na Amazônia.



A programação também inclui debates com autores do documento e demais cientistas convidados, além de membros da sociedade civil e do setor privado e financeiro. O grupo irá discutir pontos como a relação entre conservação e saúde e como disponibilizar recursos financeiros para iniciativas na área. Entre os participantes, estão Carlos Nobre, climatologista, copresidente do SPA e membro titular da ABC; Marielos Peña-Claros, copresidente do SPA, Luiz Davidovich, ex-presidente da ABC e membro do Comitê Estratégico do SPA; Marcus Cardoso, chefe do Departamento de Meio Ambiente do BNDES; Paulo Gadelha, coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030; Nilza Rogeria Nunes, coordenadora do Projeto de Pesquisa e Extensão sobre Saúde da PUC-Rio, entre outros. A moderação é de Emma Torres, coordenadora estratégica do SPA. Confira a programação completa abaixo.



Interessados em acompanhar o evento presencialmente podem se inscrever gratuitamente aqui . Haverá ainda transmissão on-line, via zoom, com inscrições neste link .



Um dos documentos que serão lançados, “Saúde na Amazônia: desafios ambientais, sociais e econômicos” explora a ideia de “Saúde Única” (“One Health”, que engloba a saúde dos ecossistemas e a saúde humana) e descreve a necessidade de soluções integradas diante dos riscos do desmatamento e da degradação na Amazônia para a saúde.



Já o documento “Estratégias para implementar a restauração florestal em grande escala na Amazônia” fornece uma visão geral sobre estratégias de restauração, com foco em desafios práticos. Também enfatiza a necessidade da restauração biocultural e de políticas eficazes para apoiar a recuperação ecológica na Amazônia.



Confira a programação do evento e lista completa de participantes:

Mesa de Abertura Moderadora: Emma Torres, Coordenadora Estratégica do SPA Palestrantes: Luiz Davidovich, Ex-Presidente da Academia Brasileira de Ciências e membro do Comitê Estratégico do SPA Paulo Gadelha, Coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, Fiocruz Nilza Rogeria Nunes, Coordenadora do Projeto de Pesquisa e Extensão sobre Saúde, PUC-Rio

Apresentação do Policy Brief sobre Saúde Palestrante: Ylana Rodrigues, Autora do Policy Brief de Saúde

Apresentação do Policy Brief sobre Restauração Palestrantes: Catarina Jakovac, Autora Líder do Policy Brief sobre Restauração

Sessão Interativa Moderadora: Emma Torres, Coordenadora Estratégica do SPA Palestrantes: Carlos Nobre, Copresidente do SPA e membro titular da ABC Marielos Peña-Claros, Copresidente do SPA Ylana Rodrigues, Autora do Policy Brief de Saúde Catarina Jakovac, Autora Líder do Policy Brief sobre Restauração Nathalia Nascimento, Autora Líder do Policy Brief sobre Restauração

Financiando a Restauração e a Saúde Única na Amazônia Moderadora: Emma Torres, Coordenadora Estratégica do SPA Palestrantes: Marcus Cardoso, Chefe do Departamento de Meio Ambiente, BNDES Renato Crouzeilles, Diretor de Ciência, Mombak Pedro Moura Costa, Fundador e Diretor, BVRio Adriana Gioda, Professora, PUC-Rio Eduardo Rimoli, CFO Black Jaguar

Conclusões Palestrante: Marielos Peña-Claros, Copresidente do SPA





SERVIÇO

“Financiando a Conservação, a Restauração e o Avanço da Saúde Única na Amazônia”

Data: 21 de novembro (quinta-feira), de 14h às 16h

Endereço: Auditório da Academia Brasileira de Ciências (Rua Anfilófio de Carvalho, 29, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ)

Inscrições: presencial e online

