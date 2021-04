WhatsApp pode mudar forma de ouvir áudio; veja novidades do app em março

Mensageiro liberou chamadas de vídeo pelo PC e testa recurso que autodestrói fotos enviadas pela plataforma; veja destaques do mês de março



Clara Fabro



O WhatsApp anunciou novos recursos para o aplicativo no mês de março. Entre as novidades, estão a possibilidade de realizar chamadas de vídeo pelo computador e de criar figurinhas animadas. Além disso, o mensageiro também está testando funções que permitem acelerar a reprodução de mensagens de voz e um recurso que autodestrói fotos enviadas pela plataforma.

Na lista abaixo, o TechTudo separou cinco funções que foram anunciadas pelo WhatsApp durante o mês de março para aprimorar o aplicativo para Android e iPhone (iOS). Confira, a seguir, como funcionam os novos recursos, qual a proposta de cada um deles e como ativá-los no mensageiro.

1. Acelerar a reprodução de mensagens de voz

Foto: Reprodução/WABetaInfo

Um recurso que está em fase de testes no WhatsApp Beta e não tem data prevista para lançamento é o que permite aumentar a velocidade de reprodução das mensagens de voz recebidas pelo WhatsApp. A função foi flagrada pelo site especializado WABetaInfo e, segundo o portal, a funcionalidade seria capaz de acelerar o tempo de reprodução do áudio em até 2.0x.

Dessa forma, seria possível escutar a mensagem na metade do tempo original. O aplicativo ganharia ainda uma etiqueta abaixo da foto do usuário para indicar a velocidade de reprodução escolhida para a mídia, que poderia variar entre 1.0x, 1.5x e 2.0x. Ainda não está claro se o recurso será implementado na versão final do mensageiro.

2. WhatsApp para de avisar se áudio foi escutado por remetente

Em março, o WhatsApp também parou de exibir a confirmação de leitura nas mensagens de voz recebidas pela plataforma. O mensageiro deixou de mostrar o ícone de microfone azul para quem havia desativado a confirmação de leitura nas configurações do app e, assim, não seria possível saber se o destinatário das mensagens “deu play” no áudio enviado.

O recurso foi flagrado apenas no app para iPhone (iOS). Ainda não está claro se a função se trata de bug ou não, mas o fato é que o WhatsApp ainda exibe a confirmação de reprodução dos áudios no Android e na versão web do mensageiro.

