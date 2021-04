Como saber se sua conta foi uma das 533 milhões que vazaram do Facebook

Lucas Soares



Mais uma vez o Facebook teve sua segurança quebrada e dados pessoais de 533 milhões de contas ficaram disponíveis na internet. Números de telefone, e-mais, endereços e outras informações ficaram na mão de hackers. Apesar de o estrago já estar feito, é importante saber se sua conta do Facebook está entre as que vazaram.

O site “Have I Been Pwned?” mapeia vulnerabilidades em redes sociais e avisa se suas informações foram vazadas. A plataforma foi atualizada com os dados dessa última leva do Facebook.

Para verificar é fácil, basta acessar o site e digitar todos os endereços de e-mail que você utiliza com a rede social. Tanto seu login quanto qualquer outra conta adicionada na plataforma. Após isso, o site vai te avisar se esses endereços estão entre os vulneráveis.

Depois, caso seja constatado alguma irregularidade, você vai receber, no e-mail que inseriu, uma mensagem orientando que suas senhas sejam trocadas. Pelo site também dá para saber se sua senha vazou em alguma quebra de segurança.

Sua conta é uma das que vazaram no Facebook?

Mas o “Have I Been Pwned?” é seguro? Sim, o site é mantido por Troy Hunt, um dos diretores regionais da Microsoft na Austrália, especialista em segurança e privacidade na internet. Certamente é muito pior ter seus dados nas mãos de golpistas do que no site.

