Idosa entrega bilhete e denuncia maus-tratos da filha durante vacinação

A filha da mulher, de 39 anos, e o genro, de 59, foram detidos no local

No México, uma idosa de 85 anos aproveitou que foi levada para ser vacinada contra a covid-19 e entregou um bilhete de socorro aos enfermeiros, pedindo para ser resgata da própria família, já que, segundo ela, sofria maus-tratos e era mantida trancada em casa. O caso, que aconteceu em Iztapalapa, na Cidade do México, se tornou público pela polícia neste domingo (04). As informações são da Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México.



No bilhete, a idosa disse que era mantida em condições deploráveis e humilhantes e, após lerem o recado, os funcionários do posto de saúde chamaram agentes da Secretaria de Segurança e Cidadania que estavam no local, e apontaram o casal que a acompanhava.

