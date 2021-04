Nutrientes adequados ajudam na melhora do sono

A baixa qualidade do sono é fator importante para o aumento da obesidade, irritabilidade, estresse e desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Por exemplo, no período noturno, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, se transforma em melatonina, responsável pelo sono reparador. Nesse estágio do sono, as células conseguem mobilizar gorduras de forma adequada. Caso esse momento seja prejudicado, leva-se ao aumento do peso. Devido ao estresse e vida intensa, o brasileiro dorme mais tarde e também não tem horário para dormir. A pandemia da Covid-19 tem alterado o sono de muitas pessoas para pior, por causa da ansiedade. Uma noite mal dormida gera desequilíbrio hormonal e as pessoas acordam mais cansadas e não reparam o sono. Sabe aquela “cara” que não conseguiu relaxar? É um fenômeno da noite inadequada. Trago hoje três nutrientes para ajudar você a ter um sono mais tranquilo.

A alimentação saudável pode ajudar você a contar menos carneirinhos na hora de dormir:

Ômega 3 – Como já vimos aqui, a substância é uma gordura saudável, estando presente na linhaça, chia, na sardinha, atum e nas nozes. Perceba como funciona o ômega 3: realiza importante efeito para redução da inflamação cerebral, quando o nosso cérebro adormece com naturalidade.

Triptofano – É um aminoácido, encontrado no leite, aveia, mel, queijo branco, tomate, kiwi e amêndoas, são alimentos excelentes para produção de melatonina no organismo, hormônio que regula o sono. Atua também produção de serotonina, substância conhecidamente associada à diminuição de ansiedade.

Magnésio – É um mineral fantástico, estando presente no alho, banana, salmão, feijão e espinafre, e pode auxiliar na melhoraria da qualidade do sono, diminuindo os níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse. Além disso, o magnésio também tem o poder de aumentar a GABA, um neurotransmissor que inibe o funcionamento de todo o sistema nervoso e promove, assim, o relaxamento.

Você não vai curar a insônia com um grupo específico de nutrientes ou alimentos, há diversos fatores envolvidos, cada caso é um caso. Porém, a dupla alimentação saudável e atividade física vão ajudar você no processo para dormir melhor. Tenha bom sono e bons sonhos.

