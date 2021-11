MP-AP promove leilão para venda de carros antieconômicos da instituição

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Amapá (PGJ/MP-AP), por meio da Divisão de Transporte do Departamento Administrativo (DAA), promoveu nesta quinta-feira (4), um leilão de veículos considerados antieconômicos para uso da instituição. O procedimento ocorreu na garagem central, localizada no prédio do Setor de Transportes do MP-AP, na Rodovia do Curiau, em Macapá/AP.

O objetivo do leilão é o desfazimento de veículos considerados antieconômicos, definidos assim, quando a manutenção for onerosa ou cujo rendimento for precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo e que não seja economicamente vantajosa sua adequação.

Os recursos arrecadados serão investidos em melhorias da instituição, com o propósito de incrementar investimentos para o atendimento da população. O gerente da Divisão de Transporte do MP-AP, capitão da Polícia Militar do Amapá (PM/AP), Elleres Santos, falou sobre a avaliação dos carros para o leilão.

“Ocorre anualmente uma avaliação da frota oficial, na qual são avaliados diversos aspectos dos veículos como: condições gerais dos veículos, ano de fabricação, custos com manutenção, se é antieconômico e custos para readequação. Os veículos considerados aptos para alienação são os que mostram maiores gastos ao erário público, não sendo vantajoso para a instituição mantê-los em atividade”, afirmou Elleres Santos.

O evento leiloou 13 carros e atingiu a cifra de 290.800,00 mil reais. O evento teve início às 10h da manhã na Divisão de Transporte do MP.

Segundo o Secretário-Geral do MP-AP, o Promotor de Justiça Alexandre Monteiro, “o monitoramento constante da frota de veículos é importante para se chegar na eficiência da gestão. O procedimento do leilão superou as expectativas da instituição em termos de previsão dos valores aportados e que servirão para novos investimentos. Como se não bastasse, será de primordial importância para melhor utilização do espaço na divisão de transporte, com a retirada dos veículos alienados.”

