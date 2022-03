Carreta do Hospital de Amor continua realizando exames de mamografia e PCCU em Santana

A unidade móvel está localizada na Policlínica Dr. Alberto Lima até o dia 31 de março.

A Prefeitura de Santana, em parceria com o Hospital de Amor de Macapá, oferta, até o dia 31 de março, exames gratuitos de mamografia e preventivo de câncer de colo do útero (PCCU), para a população feminina do município e comunidades próximas.

A programação teve início no dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, e já realizou cerca de 550 atendimentos até o momento. A unidade móvel está localizada na Policlínica Dr. Alberto Lima, no bairro Daniel, realizando atendimentos no período da manhã, das 8h às 12h e no turno da tarde, das 13h às 17h, para mulheres de 40 a 69 anos interessadas nos exames de mamografia, e mulheres de 25 a 64 anos para exames preventivos de PCCU (Papanicolaou).

Diariamente, são disponibilizadas 60 vagas para realização de mamografia e 80 vagas para exames de PCCU. O atendimento é feito por ordem de chegada, mediante a apresentação do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

A enfermeira Carla Guedes é a responsável pelos atendimentos na unidade móvel do Hospital de Amor e explica que os exames serão enviados para análise em Barretos – São Paulo e os resultados serão devolvidos para a Secretaria Municipal de Saúde em um prazo de 60 dias: “Se a paciente apresentar alteração no exame, ela receberá toda a orientação necessária para iniciar o tratamento”, pontua.

A secretária Municipal de Saúde, Ithiara Madureira, enfatiza que a parceria entre o Hospital de Amor e o Município nasce com o objetivo de aumentar a oferta desses serviços e diminuir os riscos à vida: “Estamos fortalecendo a atenção primária, visando a saúde da mulher, garantindo mecanismos para prevenir e realizar diagnósticos precoces, para que essa paciente receba o tratamento adequado, com celeridade”, esclarece.

A coordenadora da Saúde da Mulher, Dulcinéia Freitas, diz que, com a presença da unidade móvel no município, será possível fazer a detecção dos casos com maior rapidez: “Queremos prevenir o câncer de mama. Ele é o segundo tipo de carcinoma mais incidente entre as brasileiras e tem o percentual de cura elevado. Com os exames será mais fácil o tratamento precoce”, expressa.

Fotos: Crisyiano Mendes

Karina Pacheco

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...