IGP-10 registra inflação de 1,13% em abril

Índice acumula taxas de 2,88% no ano e de 6,73% em 12 meses

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou inflação de 1,13% em abril deste ano. A taxa é superior às observadas em março deste ano (0,64%) e em abril de 2019 (1%). O dado foi divulgado hoje (15) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O IGP-10 acumula índices de inflação de 2,88% no ano e de 6,73% em 12 meses.

A alta da taxa de março para abril foi puxada pelos preços no atacado, no varejo e na construção. A inflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, subiu de 0,92% em março para 1,52% em abril.

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, passou de uma deflação (queda de preços) de 0,03% em março para uma inflação de 0,33% em abril. Já o Índice Nacional de Custo da Construção subiu de 0,26% para 0,29% no período.

